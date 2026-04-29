Veterinar upozorava: 'Ovih 5 igračaka nikad ne bih dao svom psu'

Igračke za pse, uz fizičku aktivnost, pružaju ljubimcima i potrebnu mentalnu stimulaciju. Osim što pomažu psu potrošiti višak energije i rjeđe raditi kaos po stanu, odličan su izvor zabave. Iako imaju nebrojeno puno prednosti, ipak postoje neke igračke koje bi vašem psu mogle prouzročiti više štete nego koristi. Od užadi i konaca koji mogu završiti u želucu vaše životinje, do malih pištalica i lomljive plastike, veterinar Tom Mason iz Perfect Pet Insurance ističe koje bi igračke trebalo izbjegavati i zašto, prenosi The Mirror.

Stručnjak ističe da je najčešća greška kod izbora igračaka odabir na temelju cijene i ambalaže. Igračke trebaju biti prilagođene veličini, pasmini i načinu na koji se vaš pas igra kako bi bile sigurne za njegovo zdravlje. Naime, za pse koji mahnito trgaju i snažno grizu igračke važno je odabrati izdržljive modele koji nemaju puno malih dijelova kako ih ne bi progutali. Posebno su opasne tvrde i lomljive igračke jer vrlo brzo može doći do oštećenja zuba, gušenja i probavnih tegoba. „Najsigurnije su kvalitetne igračke provjerenih proizvođača, odgovarajuće veličine i prilagođene prirodnom načinu igre psa”, ističe Mason.

Ako ste kupili novu igračku za svog psa, obavezno ga nadzirite dok se s njom igra, pogotovo prvih nekoliko puta. Igračke je potrebno mijenjati kada se istroše te ih redovito pregledavati kako ne bi došlo do trganja i gutanja dijelova igračke. Ovaj veterinar, kao i svaki veterinar malih životinja, nagledao se situacija u kojima su životinje u ambulantu došle jer su progutale nešto što nisu trebale, a kako bi to spriječio naveo je nekoliko igračaka koje on nikad ne bi dao svom psu.

1. Tvrde plastične i metalne igračke: Za pse koji jako grizu plastične i metalne igračke mogu biti vrlo rizične. Tvrde igračke mogu oštetiti zube vašeg psa pa se ne preporučuje kupovanje igračaka koje su tvrđe od psećih zubi, tvrdi Mason.

2. Jeftine gumene i plastične igračke: Igračke loše kvalitete brzo se raspadaju, a psi nerijetko progutaju njihove komadiće, što može dovesti do gušenja, probavnih tegoba i začepljenja crijeva.

3. Uže: Iako se igračke od užeta često smatraju sigurnima, mogu postati opasne kada se počnu parati. Bez obzira na to što psi vole igračke u obliku užeta, važno je psa nadgledati dok se s njima igra jer mogu postati rizične kada se počnu raspadati. Progutana vlakna mogu prouzročiti ozbiljne probavne komplikacije pa ih je potrebno baciti čim uže počne izgledati potrošeno.

4. Obične teniske loptice: Ovaj favorit gotovo svakog psa također nije najbolja opcija. Teniske loptice nisu napravljene za pseća usta pa mogu predstavljati rizik od gušenja i s vremenom oštetiti zube.

5. Male igračke i one s odvojivim dijelovima: Igračke s pištalicama, gumbima, plastičnim očima ili drugim sitnim dijelovima mogu brzo postati opasne ako ih pas raskomada. Sitni dijelovi mogu završiti u grlu ili crijevima, zbog čega su posebno rizični za velike pse i snažne žvakače. Kod odabira igračke, zaključuje veterinar, nije dovoljno samo vidjeti što zanima vašeg psa, nego i koliko je igračka prikladna za njegovu dob, veličinu, način igranja i pasminu.