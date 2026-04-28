Stručnjaci otkrivaju: Evo zašto kod mnogih parova s vremenom nestaje želja za seksom

Pad seksualne želje mnoge može zabrinuti, ali stručnjaci ističu da je riječ o vrlo čestoj pojavi koja ne mora odmah značiti ozbiljan problem. Libido nije nešto trajno i nepromjenjivo, nego se prirodno mijenja kroz život, pod utjecajem brojnih okolnosti. Upravo zato smanjena želja za seksom često se ne promatra kao dijagnoza, nego kao signal da nešto u osobi, odnosu ili svakodnevici traži veću pažnju, piše The Healthy.

Prema istraživanju objavljenom u časopisu BMJ Open, jedan od iznenađujuće čestih razloga za pad seksualne želje može biti i sama duljina veze. U analizi podataka iz dvogodišnjeg istraživanja seksualnog života sudjelovali su muškarci i žene u dobi od 16 do 74 godine koji su u prethodnoj godini imali barem jednog seksualnog partnera. Rezultati su pokazali da je manjak interesa za seks prijavilo 15 posto muškaraca i više od 34 posto žena.

Na smanjeni libido, pokazalo se, utječu različiti čimbenici kod oba spola, među njima dob, seksualna povijest te tjelesno i mentalno zdravlje. No, kod žena je slabiji interes za seks bio češći među onima koje su bile u dugotrajnoj vezi od najmanje godinu dana. Drugim riječima, upravo odnos koji donosi sigurnost, podršku i bliskost s vremenom može izgubiti onu početnu iskru koja je bila prisutna na početku.

Stručnjakinja za partnerske odnose i seksualnu terapiju Viviana Coles objašnjava da je to vrlo uobičajeno u dugim vezama. Predvidljivost, kaže, može postupno prigušiti želju, osobito kada se intimnost svede na nešto usputno, kasno navečer ili kada više nije povezana s emocionalnom bliskošću tijekom dana. Kada parovi prestanu flertovati, nježno se dodirivati i graditi povezanost izvan spavaće sobe, seks lako počne djelovati kao još jedna obveza, a ne nešto čemu se raduju. Zato savjetuje da se želja ne pokušava vratiti isključivo fokusom na sam seksualni odnos, nego obnavljanjem bliskosti u svakodnevnom životu. To uključuje nježan dodir bez pritiska, kvalitetne razgovore i ono što naziva 'razgovorom na jastuku', odnosno emocionalnu i senzualnu povezanost između seksualnih susreta. Na taj način intimnost ne dolazi niotkuda, nego ponovno postaje prirodan nastavak odnosa.

Važno je, dodaje, i razumjeti da svi ljudi ne doživljavaju želju na isti način. Razlike među partnerima u tome kako daju i primaju intimnost vrlo su česte, ali to ne znači da nisu jedno za drugo. Umjesto međusobnog okrivljavanja, korisnije je pokušati razumjeti što svakome od njih treba kako bi se ponovno povezali.

Stručnjaci naglašavaju i da nizak libido rijetko ima samo jedan uzrok. Na njega mogu utjecati biološki čimbenici poput hormona, lijekova i zdravstvenih stanja, psihološki razlozi kao što su stres, tjeskoba ili prijašnja iskustva, ali i odnosni problemi poput zamjeranja, udaljenosti ili osjećaja da osoba nije cijenjena. Svoju ulogu mogu imati i osobne nesigurnosti, primjerice one vezane uz izgled tijela. Zato se ni rješenje najčešće ne nalazi u jednoj brzoj formuli. Ako se promjena seksualne želje dogodi naglo ili bez jasnog razloga, preporučuje se razgovor s liječnikom, ali i iskren pogled na emocionalno stanje i partnerski odnos. Tek kada se zajedno uzmu u obzir fizičko zdravlje, psihičko blagostanje i dinamika veze, moguće je jasnije razumjeti što stoji iza promjene libida.