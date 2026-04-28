Drama, strastvena romansa ili neočekivani preokret? Saznajte što vašem znaku donosi ovo ljeto!
Pred nama je ljeto velikih kozmičkih događaja koji će donijeti prilike za osobni rast, dramatične promjene u odnosima i nove poslovne uzlete. Dok će neki znakovi doživjeti kreativni i romantični preporod, drugi će se suočiti s emocionalnim izazovima i starim problemima koje više ne mogu ignorirati, prenosi Vogue.
Ovan: Za Ovnove, ljeto počinje u nostalgičnom tonu, s mogućim susretima s bivšim ljubavima na najčudnijim mjestima. Iako će raspoloženje biti osjetljivije nego inače, ovo je sjajna prilika za rješavanje nedovršenih razgovora. Sredinom ljeta energija se drastično mijenja ulaskom Jupitera u Lava. Ako tražite ljubav, opcije će se proširiti na uzbudljive načine, a kreativna inspiracija bit će na vrhuncu.
Lav: Lavovi, ovo je vaše vrijeme za sjaj. Ulazak Jupitera u vaš znak krajem lipnja donosi nevjerojatan optimizam, magnetizam i samopouzdanje. Bit ćete nezaustavljivi, a pomrčina Sunca u vašem znaku 12. kolovoza označava moćan novi početak.
Strijelac: Strijelci će se početkom ljeta morati pozabaviti financijama i partnerskim dogovorima, no ulazak Jupitera u Lava donosi priliku za putovanje života ili početak studija koji će im promijeniti pogled na svijet.
Bik: Bikove na početku ljeta očekuju mogući nesporazumi, ali i prilike za obnavljanje starih prijateljstava. Sredina ljeta donosi uzbudljivu energiju u vaš dom - možda se selite u veći prostor ili obnavljate obiteljske veze. Ovo je čarobno razdoblje za ljubav, jer ćete otvorenije izražavati osjećaje.
Djevica: Djevice bi mogle imati osjećaj da im ništa ne ide od ruke, uz česte promjene planova i pritisak na poslu. Međutim, sredinom ljeta vaša će intuicija biti iznimno jaka, pružajući vam uvide koje ne smijete ignorirati.
Jarac: Za Jarce, ljeto donosi velike promjene u odnosima. Razgovori koji su se dugo odgađali konačno će pronaći rješenje. Ulazak Jupitera u Lava donosi prilike za suradnju i rješavanje starih dugova, a moguća je i ponuda oprosta koja će vas iscijeliti.
Blizanci: Blizancima će početkom ljeta fokus biti na financijama, uz moguće nesporazume oko novca, ali i priliku da otkriju skriveni talent. Sredina ljeta donosi oslobađanje od mentalnih blokada i uzbudljiva nova prijateljstva.
Vaga: Vage će se na poslu suočiti s dezorganizacijom, no ključ je u dovršavanju starih projekata. Sredinom ljeta vaš društveni krug se širi, a pomrčine na kraju sezone donose dramu u prijateljstva i tjeraju vas da odlučite tko zaslužuje biti u vašem životu.
Vodenjak: Vodenjacima će raspored biti okrenut naglavačke, što može biti oslobađajuće ili frustrirajuće, ovisno o pristupu. Sredina ljeta je nevjerojatno povoljna za odnose. Ako tražite ljubav, imat ćete više opcija nego ikad, a postojeće veze postat će čvršće.
Rak: Rakovi, ljeto počinje u vašem znaku, ali uz veliku dozu nostalgije. Bit ćete uronjeni u prošlost, no sredina ljeta donosi uzbudljive financijske prilike i nove načine za izgradnju prosperiteta. Kraj ljeta obilježit će komunikacija - šokantne vijesti mogle bi stići do vas, ili ćete vi biti ti koji objavljujete nešto veliko.
Škorpion: Škorpioni bi trebali izbjegavati rasprave na internetu i umjesto toga krenuti u avanturu. Sredina ljeta donosi uzbudljiv razvoj karijere, s mogućnošću preuzimanja vodeće uloge. Kraj ljeta donijet će važne odluke o tome tko su vam pravi prijatelji.
Ribe: Ribe će početkom ljeta neprestano nailaziti na stare simpatije. Sredina ljeta bit će izuzetno produktivna, s brojnim poslovnim ponudama. Pomrčina u vašem znaku na kraju kolovoza donosi emocionalno čišćenje i potrebu da u potpunosti reorganizirate svoju dnevnu rutinu.