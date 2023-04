Mogu svakoga nasmijati: Ova četiri horoskopska znaka imaju najbolji smisao za humor!

Duhovite ljude vole svi, a oni su i svuda dobrodošli: na poslu, u društvu, pa i kao ljubavni partneri. Pojedine osobe imaju prirodan smisao za humor i nasmijat će vas samo svojom pojavom. Nažalost nemaju svi dobar smisao za humor, a astrolozi tvrde da duhovitost ovisi o horoskopskom znaku, te su izdvojili ova četiri koja imaju prirodnu karizmu i mogu nasmijati bilo koga i bilo kada, piše Elite Daily.

Blizanci: Bez muke zbijaju najbolje šale. Čak i najzategnutiji i najkonzervativniji ljudi ne mogu, a da se ne smiju u njihovoj blizini. Oni se stalno trude oraspoložiti druge i nasmijati ih. Izgledaju kao da se nikad ne brinu ni oko čega, iako to baš i nije točno. Blizanci se čak ne moraju ni truditi da budu smiješni i da nasmijavaju ljude, jer to postižu čineći najjednostavnije stvari. Ljudi se osjećaju ugodno u njihovoj blizini.

Lav: Oni znaju kako nasmijati sve u sobi. Oni imaju sjajan smisao za humor. Budući da su uvijek u centru pažnje, onda znaju i zabaviti druge ljude. S njima nikada nije dosadno. Lav će uvijek ispričati neku zabavnu priču koja će skoro svakog oraspoložiti. Dok je mnogima od nas previše neugodno učiniti nešto smiješno, Lavovi s tim nemaju problema i zato su tako smiješni.

Djevica: Oni smišljaju najpametnije i najduhovitije stvari. Znate onu osobu koja uvijek zbija najoštriju i najinteligentniju šalu da joj uvijek zavidite na riječima? Postoji velika šansa da je ta osoba Djevica. Iako možda nemaju najočitiji smisao za humor koji automatski privlači pozornost, oni su tip ljudi koji daju pravu primjedbu u pravom trenutku zbog koje svi 'padaju sa stolice' od smijeha. Djevice imaju oko za detalje i dobro promišljaju, što im omogućava da u pravo vrijeme izgovore pravu riječ. Imaju inteligentan smisao za humor, koji samo rijetki mogu da razumiju. Ovaj znak će imati osjećaj za humor tek kada se dovoljno opusti i počne vam vjerovati, a to ćete primijetiti po njihovom glasnom smijanju.

Strijelac: Znate onaj neugodni trenutak kada svi nešto misle, ali nitko nije dovoljno hrabar da to odmah kaže? Pa ako je Strijelac u sobi, on hoće. Strijelac se nikad ne zapita je li njihova šala otišla predaleko ili bi trebali svoj humor ostaviti za kasnije. Oni iskreno nemaju filtera kada govore, a ako im nešto smiješno padne na pamet, možete se kladiti da će cijela soba znati za to. Njihov sirovi, grubi i brutalno iskreni smisao za humor nikome nema premca. Strijelci su veselog, optimističnog duha i humor je nešto bez čega ne mogu. Njihova duhovitost je uvijek otvorena, okrenuta optimizmu i vedrim temama. Često se drugima obraćaju na duhovit i šaljiv način i zasigurno će svojom otvorenošću nasmijati ljude.

