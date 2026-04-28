VIDEO Strastveni ronioci priredili posebno vjenčanje: Sudbonosno 'da' izrekli u morskim dubinama

Za mnoge je vjenčanje nezamislivo bez cvjetnog luka, svečane dvorane i klasičnog prolaska do oltara. No jedan je par odlučio da će njihov veliki dan izgledati potpuno drukčije i pretvorio more u mjesto na kojem će izreći sudbonosno 'da'. Umjesto crkve ili matičnog ureda, zavjete su razmijenili pod valovima, na dnu oceana uz obalu Mauricijusa, piše People.

Sibylle Blumenthal i Rob Buurveld, oboje 55-godišnjaci, vjenčali su se 6. travnja na neobičnoj ceremoniji održanoj pod morem kod Cap Malheureuxa, na sjeveru Mauricijusa. Kako su ispričali, nakon 12 godina zajedničkog ronjenja činilo im se sasvim prirodnim da upravo na takav način ozakone svoju ljubav. Za njih je ocean mjesto u kojem se osjećaju najsretnije, pa je i odluka o ovakvom vjenčanju bila sasvim logična.

Ovaj zaljubljeni par upoznao se preko zajedničkog prijatelja, a s vremenom ih je upravo ronjenje još više povezalo. Kažu da su se zaljubili kroz zajedničku strast prema podvodnom svijetu, a prije tri godine zbog toga su čak iz Europe preselili na Bali kako bi mogli što više roniti zajedno. Kada su odlučili podići vezu na novu razinu, učinili su to doslovno, ispod površine mora.

Na vjenčanju nije bilo mnoštva uzvanika jer su pobjegli sami, samo njih dvoje. Službeni zavjeti i potrebna papirologija obavljeni su na brodu, a potom su krenuli prema mjestu zarona gdje ih je na pješčanom dnu čekao improvizirani oltar ukrašen palmama i bijelim cvijećem. U podvodnom prostoru za ceremoniju bili su postavljeni i ukrasi od tropskog bilja te posuda s pićem za slavlje. Posebno je zanimljivo što mladenci nisu nosili klasična ronilačka odijela ni peraje. Umjesto toga, ostali su bosi i u svečanoj odjeći, a mladenka je prema mladoženji plivala do oltara u raskošnoj vjenčanici, držeći buket od bijelih i žutih cvjetova plumerije. Kako bi haljina ostala spuštena pod vodom, u nju su bili ušiveni mali utezi, a mladenka je nosila i dodatni utegnuti pojas te utege oko gležnjeva.

Pod morem su ponovno razmijenili zavjete, ovoga puta napisane na plastificiranom papiru. Umjesto izgovorenog 'da', znak pristanka dali su službenim ronilačkim znakom rukom koji inače znači 'u redu'. Nakon toga razmijenili su prstenje, koje je bilo spremljeno u školjci, a svoj brak zapečatili su poljupcem i prvim plesom.

Posebnu simboliku cijelom je događaju dalo i to što su tijekom ceremonije dijelili isti zrak iz jedne ronilačke boce koju je mladoženja nosio na leđima. Mladenka je istaknula da joj je upravo taj detalj bio posebno dirljiv i snažan simbol njihove povezanosti. U moru vjenčanja koja nastoje biti drugačija, ovo je zasigurno jedno od onih koje se ne zaboravlja lako.