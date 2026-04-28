Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 137
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#PROJEKT PANTHEON
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#CIJENE
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
ČISTA ROMANTIKA

VIDEO Strastveni ronioci priredili posebno vjenčanje: Sudbonosno 'da' izrekli u morskim dubinama

Screenshot Emperator Diving Center
VL
Autor
Slavica Trgovac Martan
28.04.2026.
u 14:30

Za njih je ocean mjesto u kojem se osjećaju najsretnije, pa je i odluka o ovakvom vjenčanju bila sasvim logična

Za mnoge je vjenčanje nezamislivo bez cvjetnog luka, svečane dvorane i klasičnog prolaska do oltara. No jedan je par odlučio da će njihov veliki dan izgledati potpuno drukčije i pretvorio more u mjesto na kojem će izreći sudbonosno 'da'. Umjesto crkve ili matičnog ureda, zavjete su razmijenili pod valovima, na dnu oceana uz obalu Mauricijusa, piše People.

Sibylle Blumenthal i Rob Buurveld, oboje 55-godišnjaci, vjenčali su se 6. travnja na neobičnoj ceremoniji održanoj pod morem kod Cap Malheureuxa, na sjeveru Mauricijusa. Kako su ispričali, nakon 12 godina zajedničkog ronjenja činilo im se sasvim prirodnim da upravo na takav način ozakone svoju ljubav. Za njih je ocean mjesto u kojem se osjećaju najsretnije, pa je i odluka o ovakvom vjenčanju bila sasvim logična.

Ovaj zaljubljeni par upoznao se preko zajedničkog prijatelja, a s vremenom ih je upravo ronjenje još više povezalo. Kažu da su se zaljubili kroz zajedničku strast prema podvodnom svijetu, a prije tri godine zbog toga su čak iz Europe preselili na Bali kako bi mogli što više roniti zajedno. Kada su odlučili podići vezu na novu razinu, učinili su to doslovno, ispod površine mora.

Na vjenčanju nije bilo mnoštva uzvanika jer su pobjegli sami, samo njih dvoje. Službeni zavjeti i potrebna papirologija obavljeni su na brodu, a potom su krenuli prema mjestu zarona gdje ih je na pješčanom dnu čekao improvizirani oltar ukrašen palmama i bijelim cvijećem. U podvodnom prostoru za ceremoniju bili su postavljeni i ukrasi od tropskog bilja te posuda s pićem za slavlje. Posebno je zanimljivo što mladenci nisu nosili klasična ronilačka odijela ni peraje. Umjesto toga, ostali su bosi i u svečanoj odjeći, a mladenka je prema mladoženji plivala do oltara u raskošnoj vjenčanici, držeći buket od bijelih i žutih cvjetova plumerije. Kako bi haljina ostala spuštena pod vodom, u nju su bili ušiveni mali utezi, a mladenka je nosila i dodatni utegnuti pojas te utege oko gležnjeva.

Pod morem su ponovno razmijenili zavjete, ovoga puta napisane na plastificiranom papiru. Umjesto izgovorenog 'da', znak pristanka dali su službenim ronilačkim znakom rukom koji inače znači 'u redu'. Nakon toga razmijenili su prstenje, koje je bilo spremljeno u školjci, a svoj brak zapečatili su poljupcem i prvim plesom.

Posebnu simboliku cijelom je događaju dalo i to što su tijekom ceremonije dijelili isti zrak iz jedne ronilačke boce koju je mladoženja nosio na leđima. Mladenka je istaknula da joj je upravo taj detalj bio posebno dirljiv i snažan simbol njihove povezanosti. U moru vjenčanja koja nastoje biti drugačija, ovo je zasigurno jedno od onih koje se ne zaboravlja lako.

Ključne riječi
ljubav romantika ronjenje vječanje

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

SKILLUP

Otvorene prijave za SkillUp: program za poduzetnike koji žele konkretna rješenja za poslovni rast

●    Tijekom pet tjedana izvršni direktori nadograđuju znanja iz umjetne inteligencije, marketinga, upravljanja i svojih sektora poslovanja. ●    Hibridni program započinje 1. lipnja, a uključuje i radni dvodnevni retreat u Trakošćanu za radionice i networking uživo ●    Vrijednost programa po polazniku je 25 tisuća eura, ali je za odabrane sudionike potpuno besplatan

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!