Bez bolova i ukočenosti!

Trik iskusnih putnika koji olakšava duge letove: U ručnu prtljagu samo stavite tenisku lopticu

VL
Stephany Domitrović
28.04.2026.
u 16:30

Zbog ovog trika, teniska loptica, uz putovnicu i punjač, mogla bi postati neizostavan dio vaše ručne prtljage.

Kako se ne biste mučili tijekom dugog leta, donosimo vam jednostavan trik za koji vam treba samo teniska loptica i ručnik ili čarapa. Najbitniji putni predmeti uvijek mjesto pronađu u torbi koju nosimo sa sobom u avion, a stručnjaci savjetuju da u nju ubacite i ovaj neobičan predmet. Iako zvuči čudno, teniska loptica može vam pomoći lakše izdržati duge i mukotrpne letove. Koristeći je kao alat za samomasažu možete ublažiti ukočenost, napetost mišića i bolove uzrokovane višesatnim sjedenjem u avionu.

Tracy Hannigan, osteopatkinja i terapeutkinja za spavanje, otkrila je trik kojim tenisku lopticu i ručnik možete koristiti za laganu masažu i poticanje cirkulacije, posebno na bedrima, nogama, ramenima i donjem dijelu leđa tijekom leta.„Stavite lopticu u sredinu ručnika i zarolajte ga. Tako je lakše kontrolirati pritisak i spriječiti da loptica sklizne”, objasnila je za Metro.

@travelandleisuremag You'll thank us later Why you should bring two tennis balls and a sock on your next long flight #traveltok #travelhacks #backpain #longflight #personaltrainer #roadtrip

Uz masažu, stručnjaci preporučuju i povremeno istezanje tijekom leta. Istezati se možete i bez ustajanja sa sjedala, jednostavnim pokretima vrata ili laganim istezanjem donjeg dijela leđa. Iako je ovo mnogima novost, iskusni putnici ovaj trik koriste godinama, a svoja iskustva podijelili su i na Redditu. Korisnici tvrde da im teniska loptica pomaže kod bolova u leđima tijekom dugih letova, a neki je stavljaju između sjedala i donjeg dijela leđa kako bi rasteretili pritisak na kralježnicu. Posebno je korisna, tvrde, za osobe koje već imaju problema s leđima ili dugo sjede tijekom putovanja. Možda zvuči neobično, ali njezina praktičnost potvrđena je iskustvom ovih putnika. Loptica je lagana i mala te ne zauzima puno prostora, a dovoljno je tvrda i izdržljiva da može poslužiti kao improvizirani masažer.
masažer teniska loptica masaža ukočenost let avionom

