Bez tegli i zemlje: Ovih 7 začina bez problema možete uzgajati u čaši vode na prozoru
Gotovo svatko od nas je barem jednom s nadom kupio teglicu začinskog bilja u supermarketu i postavio je na kuhinjski prozor, sanjareći o svježim listićima bosiljka u umaku ili grančici mente u limunadi. No, te nade često uvenu jednako brzo kao i sama biljka. Za mnoge je san o prostranom vrtu prepunom aromatičnog bilja tek pusta želja prigušena nedostatkom prostora i promjenjivim godišnjim dobima.
Srećom, postoji elegantno, čisto i iznimno zahvalno rješenje koje ne zahtijeva ni grumen zemlje: uzgoj začina u vodi. Ova metoda, poznata i kao hidroponski uzgoj, nije rezervirana samo za znanstvene laboratorije, već je jednostavan i jeftin način da svoj dom pretvorite u malu, zelenu oazu, prenosi Gardening know how.
Tajna uspjeha leži u odabiru pravih biljaka i tehnici razmnožavanja reznicama. Dok jednogodišnje biljke poput korijandera brzo završe svoj životni ciklus, trajnice poput ružmarina, mente ili origana posjeduju izdržljivost i nevjerojatnu sposobnost puštanja korijenja izravno iz stabljike uronjene u vodu. Osim što je nevjerojatno zadovoljstvo promatrati kako se iz naizgled obične grančice rađa novi život, ovakav pristup ima i praktične prednosti.
Nema zemlje, što znači da nema ni nereda, prolijevanja po kuhinjskim površinama niti dosadnih nametnika koji se ponekad skrivaju u supstratu. Ujedno je i sjajan način za uštedu novca, jer od jedne kupljene biljke možete stvoriti desetke novih, potpuno besplatnih sadnica.
Postupak je toliko jednostavan da ne zahtijeva nikakvo prethodno vrtlarsko iskustvo. Sve što vam je potrebno su oštre škare, čista staklenka ili vaza i, naravno, reznica zdrave biljke. Najbolje je uzeti izdanak duljine desetak do petnaest centimetara, i to s matične biljke koja još nije procvjetala. Napravite čist, oštar rez neposredno ispod lisnog čvora, mjesta gdje list izlazi iz stabljike, jer se tu nalazi najveća koncentracija hormona za ukorjenjivanje. Zatim pažljivo uklonite sve donje listiće tako da niti jedan ne bude potopljen u vodu, jer bi inače počeli trunuti i stvorili plodno tlo za razvoj bakterija.
Iako su prozirne staklenke estetski privlačne jer dopuštaju pogled na rastuće korijenje, stručnjaci preporučuju korištenje posuda od tamnog ili jantarnog stakla. Tama imitira podzemne uvjete, potiče rast korijena i, što je najvažnije, sprječava rast algi.
Jednom kada ste pripremili reznice i posude, ključna je briga o vodi. Najbolje je koristiti filtriranu, izvorsku ili kišnicu. Ako vam je dostupna samo voda iz slavine, ostavite je da odstoji preko noći kako bi klor, koji može oštetiti osjetljivo biljno tkivo, ispario. Vodu je nužno mijenjati svaka dva do tri dana kako bi ostala svježa, bistra i bogata kisikom.
Svoje male vodene vrtove smjestite na svijetlo mjesto, poput prozorske daske, ali ih zaštitite od izravnog, jakog sunca koje bi moglo spržiti listove. Nakon što biljke razviju snažan korijenski sustav, možete im život u vodi produljiti dodavanjem kapljice tekućeg gnojiva svakih nekoliko tjedana ili ih jednostavno presaditi u teglu sa zemljom.
Bosiljak: Ako želite brze i vidljive rezultate, bosiljak je apsolutni pobjednik. Ova biljka obožava vodu i reagira gotovo trenutno, pa možete očekivati pojavu prvih bijelih korjenčića već unutar tjedan dana. Gotovo sve sorte, od klasičnog genoveškog do ljubičastog tajlandskog bosiljka, izvrsno se ukorjenjuju. Ipak, postoji i rizik: ako voda postane ustajala, stabljika će pocrnjeti i postati sluzava. Zato je redovita izmjena vode ključna.
Metvica: Odmah do bosiljka po brzini stoji metvica, odnosno nana. Ona je toliko otporna i željna rasta da je praktički neuništiva. Reznice metvice pustit će korijenje unutar svega nekoliko dana. Budući da raste iznimno brzo, ona je i jako "žedna", pa svakodnevno provjeravajte razinu vode u posudi.
Origano: Za razliku od mekih stabljika bosiljka i metvice, drvenastiji mediteranski začini zahtijevaju malo više strpljenja, ali nagrada je itekako vrijedna truda. Origano se u vodi ukorjenjuje za otprilike dva tjedna i zbog svog padajućeg rasta izgleda predivno u visokim staklenkama ili visećim posudama. Potrebno mu je osigurati najsunčanije mjesto koje imate kako bi zadržao svoju prepoznatljivu aromu.
Ružmarin: Slično vrijedi i za ružmarin, kod kojeg je strpljenje najvažnija vrlina. Proces ukorjenjivanja može potrajati i do dva mjeseca, no sve dok iglice ne otpadaju, a stabljika nije mekana, biljka je živa i radi svoje. Za reznice birajte poludrvenaste, zelene grane, a ne stari, smeđi dio. Pratite i boju vode - ružmarin otpušta tanine koji je mogu obojiti, pa je mijenjajte čim primijetite da je potamnila.
Majčina dušica: Majčina dušica također je sporiji, ali zahvalan kandidat. Njezine su stabljike vrlo tanke pa im ponekad pomaže ako preko staklenke labavo stavite prozirnu vrećicu kako biste zadržali vlažnost zraka dok ne pusti korijenje.
Kadulja: Kadulja ili žalfija još je jedan klasik koji uspijeva u vodi, no osjetljiva je na plijesan pa joj je uz svjetlost potrebna i dobra cirkulacija zraka. Reznice je najbolje uzimati u proljeće, dok biljka aktivno raste.
Vlasac: Potpuno drugačiji pristup zahtijeva vlasac. Kod njega se ne ukorjenjuje odrezana stabljika, već se koristi cijela biljka. Ako uspijete pronaći vlasac s netaknutim korijenom i malom bijelom lučicom na dnu, jednostavno ga temeljito operite od zemlje i stavite u čašu s otprilike dva centimetra vode. Stavite ga na sunčani prozor i uskoro ćete moći škaricama rezati svježe zelene izboje. Nakon nekoliko tjedana, vrhovi bi mogli početi žutjeti, što je znak da je biljka potrošila hranjive tvari. Tada je vrijeme da joj dodate malo prihrane ili je zamijenite novom, svježom lučicom.