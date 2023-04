'Nakon 12 godina sam se odljubila od svog muža koji je super, ali ja više ne mogu biti s njim'

S mužem sam ukupno 12 godina, a od toga smo devet godina u braku. Sljedeći mjesec ću napuniti 39 godina i imamo sina od osam godina i kćerku od pet godina, napisala je anonimna žena u pismu terapeutkinji i Mirror kolumnistici Coleen.

Više, kaže ona, nije zaljubljena u njega i želi se razvesti, što nije odlučila preko noći, već nakon nekoliko zadnjih godina koje je provela nesretna.

"Imali smo veliki iskreni razgovor prije otprilike godinu dana i rekla sam mu što osjećam. Bio je povrijeđen i počeo se jako truditi da mi udovolji, no to nije imalo nikakve veze s mojim osjećajem, tako da znam da je za mene gotovo".

"Ne radi se o konkretnim problemima u braku; on je pouzdan partner i otac; ja sam se jednostavno odljubila i više ga ne smatram seksualno privlačnim".

On je, kaže, dobra osoba i teško joj je živjeti s osjećajem krivnje viđajući ga svaki dan i znajući da će ga jako povrijediti. Povjerila se i nekim prijateljicama, no to nije pomoglo jer su se sve šokirale i uzrujale.

"Osjećam se kao užasna osoba. Vjerojatno nema mnogo toga što možete reći da bih se osjećala bolje, ali kako da na najbolji način nastavim dalje?", pitala je.

- Niste loša osoba, samo ste se našli u tužnoj situaciji gdje nitko ništa loše nije napravio, a svejedno želite dalje. Kad nema afere i kad je suprug dobar i pouzdan partner, sigurno ga je teže ostaviti - kaže Coleen.

"Sigurna sam da su vaši prijatelji bili tužni kad su čuli kako se osjećate i što planirate, no oni nisu u braku s vašim mužem. Ne možete ostati s njim jer ćete izgubiti svoje prijatelje".

"Ako se želite razdvojiti što nježnije i ljubaznije, počnite razmišljati kako biste to mogli učiniti, a zajednička savjetovanja mogu pomoći kroz taj proces.

Ne možemo se, kaže terapeutkinja, prisiliti da osjećamo nešto što ne osjećamo i ako mislimo da je neka veza zaista gotova, bolje se suočiti s tim što prije nego nastaviti kao da je sve dobro, što nije fer ni prema partneru.

"Sigurna sam da će vas ljudi koji su vam bliski podržati, kad shvate da stvarno više nema povratka", zaključila je.

