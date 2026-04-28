Mnogi ga otpišu kao 'ništa strašno', a liječnici upozoravaju: Ovaj simptom može biti prvi znak jedne od najsmrtonosnijih bolesti

Rak mozga jedna je od najsmrtonosnijih bolesti, a rano otkrivanje ključno je za bolji ishod liječenja. Postoje očiti simptomi poput iznenadnih, jakih glavobolja i vrtoglavice, no suptilniji znakovi poput osjećaja neobičnih mirisa ili promjena u vidu mogu proći neprimijećeno. Sada, međunarodni tim istraživača upozorava na još jedan rani znak upozorenja koji pogađa milijune ljudi. Otprilike jedan od deset odraslih doživi epileptični napadaj u nekom trenutku života, a studija objavljena u časopisu JAMA Neurology otkrila je da bi ova abnormalna električna aktivnost u mozgu mogla biti jedan od prvih pokazatelja raka mozga.

Naravno, napadaji ne znače uvijek dijagnozu raka, ističe dr. Randy D'Amico, neurokirurg iz bolnice Northwell Lenox Hill. Ipak, rezultati studije koja je obuhvatila gotovo 49.900 odraslih Danaca, prosječne dobi od 50 godina, pokazali su jasnu vezu. Prvi napadaj u odrasloj dobi bio je povezan s kratkoročnim rizikom od razvoja raka unutar godinu dana, kao i s blago povišenim dugoročnim rizikom. Ovi podaci podupiru i ranija istraživanja koja su pokazala da osobe prvi put hospitalizirane zbog epileptičnog napadaja imaju gotovo 20 puta veću vjerojatnost za razvoj tumora na mozgu, s obzirom na to da je gotovo 43 posto tumora mozga epileptogeno, što znači da mogu uzrokovati napadaje.

Dr. D'Amico objašnjava da ova veza ima smisla zbog same anatomije mozga. "Mislim da je napadaj dim, a ne nužno i vatra. Vatra vjerojatno već gori unutar mozga. Prvi napadaj morate tretirati kao vrlo ozbiljan događaj", rekao je za The Post. Pojasnio je kako tumori koji se nalaze u moždanoj kori ili oteklina koju uzrokuju mogu poremetiti normalnu električnu aktivnost. Kada se to dogodi, ili kada se poveća pritisak zbog samog tumora, takve promjene mogu isprovocirati napadaje i poslužiti kao prvi jasan signal da nešto nije u redu.

Jedno od značajnijih otkrića studije jest da prvi napadaj u odrasloj dobi može biti pokazatelj i neuroloških i neneuroloških karcinoma, pri čemu su najveći rizici povezani s rakom pluća, bronha i dušnika. Dr. D'Amico kaže da se to može dogoditi zbog načina na koji rak utječe na mozak, bez obzira na to gdje se bolest u tijelu nalazi. "Možda ne znate da imate rak, ali sam tumor ili rak koji se razvija uzrokuje male metastatske promjene u mozgu", objasnio je. Dodao je kako rak pluća često metastazira u mozak te da čak i mali tumor s oteklinom može izazvati napadaj, koji onda postaje prvi vidljivi simptom primarne bolesti koja se razvija negdje drugdje u tijelu.

Važnost hitne reakcije

Iako je rizik od razvoja raka u kratkom roku nakon napadaja visok, dr. D'Amico savjetuje da oni koji su ga doživjeli pristupe situaciji s osjećajem hitnosti, a ne panike. Napadaje može uzrokovati niz čimbenika, poput nemogućnosti kontrole natrija u tijelu, upala, promjena u disanju, hipoksije ili fluktuacija šećera. Uz napadaje, važno je obratiti pozornost i na druge simptome koji mogu upućivati na tumor, poput upornih glavobolja koje su jače ujutro, osjećaja zbunjenosti, utrnulosti ili trnaca po tijelu. Rani simptomi su često nespecifični i mogu se preklapati sa simptomima manje ozbiljnih stanja, zbog čega ih i pacijenti i liječnici ponekad u početku zanemaruju.

"Mislim da je ovdje važno shvatiti da vam prvi napadaj možda govori da se događa nešto ozbiljno. A ako propustite taj prozor mogućnosti, za koji ova studija kaže da je rano, to može odgoditi dijagnozu", zaključio je D'Amico. Rano otkrivanje tumora na mozgu ostaje veliki izazov jer, za razliku od drugih karcinoma, ne postoje odobreni alati za probir poput mamografije. Zbog toga je ključno ne ignorirati nove, uporne ili neobične simptome i potražiti liječnički savjet kako bi se na vrijeme utvrdio uzrok i započelo s liječenjem.