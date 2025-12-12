RECEPT DANA Bolja od one iz kafića: Ovih šest verzija tople čokolade morate isprobati
Zima jednostavno nije potpuna bez šalice tople čokolade: gustog, mirisnog napitka koji odmah ugrije ruke, smiri misli i probudi onu posebnu zimsku nostalgiju. Bilo da pada snijeg, puše vjetar ili samo želite trenutak mira, topla čokolada je onaj mali ritual koji hladne dane pretvara u ugodne, tople trenutke. Još je bolja kada se ušuškate pod dekicu i uključite omiljeni film. Najbolje od svega? Možete ju pripremiti na bezbroj kreativnih načina, daleko od klasične verzije koju svi poznajemo. Ovih šest recepata morate isprobati ove zime, piše BBC Good Food.
1. Topla čokolada s pepermintom: Vruća čokolada s pepermintom pravi je zimski klasik koji svemu daje osvježavajući, blagdanski štih. Spoj bogate čokolade i mentola pretvara svaki gutljaj u čistu zimsku čaroliju. Potrebno vam je 200 grama čokolade nasjeckane na komadiće, 600 ml mlijeka, 150 ml vrhnja (slatkog ili za kuhanje), šećer (po ukusu), 6 lizalica od peperminta. Stavite čokoladu i mlijeko u lonac. Lagano zagrijavajte uz miješanje dok se čokolada potpuno ne otopi. Nastavite zagrijavati dok mlijeko ne počne vruće, zatim maknite s vatre i umiješajte vrhnje. Podijelite vruću čokoladu u 6 šalica, dodajte šećer po ukusu i na rub svake šalice objesite po jednu pepermint lizalicu. Poslužite i pustite da svatko promiješa svoju čokoladu lizalicom – neka se otopi onoliko slatkog peperminta koliko žele.
2. Bijela topla čokolada: Bijela topla čokolada pravi je zimski hit: kremasta, nježna i tako raskošno slatka da doslovno mami osmijeh na lice. Savršena je kad poželite nešto malo drugačije od klasične verzije. Potrebno vam je 200 ml mlijeka, 100 g sitno nasjeckane bijele čokolade i pola žličice ekstrakta vanilije. Ulijte kipuću vodu iz kuhala u vatrostalnu šalicu ili čašu da biste je zagrijali. Zagrijte mlijeko u maloj posudi dok ne počne pariti. Izlijte vruću vodu iz šalice, zatim ubacite čokoladu i vaniliju. Prelijte vrućim mlijekom i miješajte 30 sekundi, dok se čokolada ne otopi. Na vrh možete dodati šlag, mini sljezove kolačiće, umak od karamele i prstohvat šećernih mrvica i cimeta.
3. Topla čokolada s tri vrste čokolade: Ova topla čokolada idealna je za sve ljubitelje čokolade. Spoj tamne, mliječne i bijele čokolade u jednom napitku stvara bogat, kremast okus koji savršeno grije i pruža pravi užitak tijekom hladnih zimskih dana. Idealna je za opuštanje kod kuće ili uživanje uz dobar film. Potrebno vam je 50 ml vrhnja za šlag, 150 ml punomasnog mlijeka, 50 g nasjeckane mliječne čokolade, 25 g nasjeckane tamne čokolade i malo bijele čokolade. Izmutite vrhnje i zatim ga odložite sa strane. U malu posudu ulijte mlijeko i zagrijavajte dok ne počne lagano kuhati. Dodajte mliječnu i tamnu čokoladu, pa miješajte dok se ne otope. Ulijte u šalicu i dodajte žlicu umućenog vrhnja te na vrh naribajte malo bijele čokolade.
4. Ružičasta topla čokolada: Ružičasta topla čokolada je šarmantan i zabavan "twist" klasičnog napitka, idealna za hladne dane ili kao poseban desertni užitak. Osim što je vizualno privlačna, ovaj napitak nudi sladak i kremast okus koji će oduševiti i djecu i odrasle. Potrebno vam je 300 ml punomasnog mlijeka, 50 g nasjeckane bijele čokolade, ružičasta jestiva boja u gelu i 100 ml slatkog vrhnja. Prvo izmutite vrhnje, a zatim ulijte mlijeko u malu posudu i zagrijavajte ga dok ne zavrije, miješajući da ne zagori. Maknite mlijeko s vatre i dodajte bijelu čokoladu, a zatim miješajte dok se čokolada potpuno ne otopi. Dodajte prehrambenu boju da smjesa postane pastelno ružičasta, a zatim topli napitak ulijte u 2 šalice. Toplu čokoladu ukrasite šlagom i pospite šarenim mrvicama.
5. Topla čokolada s kremom od lješnjaka: Uz čokoladni namaz i malo likera od lješnjaka, ova topla čokolada "za odrasle" s tučenim vrhnjem prava je čaša čistog užitka te je savršen način da običnu zimsku večer pretvorite u nešto posebno. Potrebno vam je 50 ml vrhnja za šlag, žličica čokoladnog namaza (npr. Nutella), 150 ml punomasnog mlijeka, 25 g nasjeckane mliječne čokolade, 25 ml likera od lješnjaka i žličica nasjeckanih, tostiranih lješnjaka. Istucite vrhnje, a zatim mu dodajte čokoladni namaz. Promiješajte samo jednom ili dvaput jer želite mramorni efekt. U malom lončiću na srednje jakoj vatri zagrijte mlijeko dok ne zavrije. Maknite ga s vatre i dodajte čokoladu. Ostavite da se otopi, često miješajući dok smjesa ne postane glatka. Vratite na vatru i zagrijte, zatim dodajte liker od lješnjaka. Ulijte toplu čokoladu u šalicu, ukrasite tučenim vrhnjem i tostiranim lješnjacima.
6. Topla čokolada s rumom i slanim karamelom: Topla čokolada s rumom i slanom karamelom savršen je zimski napitak koji spaja slatkoću, blagu slanost i bogat okus čokolade. Idealna je za kućne zabave jer će svojim okusom očarati goste. Potrebno vam je 25 ml tamnog ruma, 2 žličice gustog karamela, 150 ml punomasnog mlijeka i 50 g nasjeckane mliječne čokolade. U maloj posudi pomiješajte rum i karamel dok ne postanu glatki, a zatim ostavite sa strane. Zagrijte mlijeko u loncu na srednjoj vatri dok ne zavrije. Maknite s vatre i dodajte čokoladu te miješajte dok se ne otopi. Vratite lonac na vatru dok se ne zagrije, a zatim dodajte smjesu ruma i prstohvat morske soli. Ulijte u šalicu i poslužite šalicu čistog alkoholnog blaženstva.