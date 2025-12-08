Otkrila je da je trudna u 36. tjednu: 'Nisam imala nijedan simptom. Trbuh, mučnine… ništa!'

Iako trudnoća često dolazi s jasnim simptomima, postoje žene koje nisu ni slutile da su trudne sve do samog poroda. Suptilni ili potpuno neprimjetni znakovi mogu učiniti da trudnoća prođe potpuno nezapaženo, što izaziva šok i nevjericu kada se beba napokon rodi. Tako je jedna žena na Redditu objasnila neobično iskustvo koje je imala te da je nije znala za trudnoću gotovo svih devet mjeseci, piše Unilad.

Napisala je i da ljudi često ne vjeruju njezinoj priči jer je toliko čudna. "Ovo je doista 100 posto istinito! Toliko je ljudi bilo u nevjerici zbog moje priče, pa sam je odlučila podijeliti. Imala sam 21 godinu kada sam zatrudnjela i zapravo sam rodila s 22 godine. Sigurno je da menstrualno i hormonski vjerojatno nisam bila 'normalna'. To znam već godinama. Ali vjerovali ili ne, dok sam bila trudna, nisam imala nikakve simptome i uopće se nije vidjelo da sam trudna. Nije bilo velikog trbuha, jutarnjih mučnina, ludih prehrambenih navika, odbojnosti, ničega od toga. Bilo je potpuno nevidljivo i jednostavno nije bilo prisutno. Tata mog sina i ja smo imali odnos samo jednom bez kondoma! Koristili smo i drugu zaštitu", napisala je u objavi.

Prema klinici Cleveland, to se naziva kriptična trudnoća. To se može dogoditi ako žena ima neredovite mjesečnice, ako osoba ne prepoznaje uobičajene znakove trudnoće ili ako dobije negativan rezultat na testu na trudnoću. "Moguće je čak i da žena ne shvati da je trudna dok ne počne porod. Najčešće shvatite da ste trudni negdje između četiri i 12 tjedana trudnoće. To može biti zato što imate simptome trudnoće ili zato što vam je izostala mjesečnica", objasnili su.

Za korisnicu Reddita, jedini suptilni znak koji je imala bio je izostanak mjesečnice, no napomenula je da nikada nije imala redoviti menstrualni ciklus. "Nikad nisam imala redovitu mjesečnicu. Nikad. Kao da sam ušla u pubertet puno ranije od svih ostalih oko mene. Do danas, čak i nakon što sam malo ostarjela i rodila, mjesečnica se još nije unormalila. Ponekad prođu mjeseci, a da ne dobijem mjesečnicu", odgovorila je na pitanje zašto nije posjetila liječnika.

Korisnica Reddita saznala je da se nalazi u 36. tjednu trudnoće tek nakon što joj je prijateljica predložila da napravi test na trudnoću nakon što joj je rekla da mjesecima nije imala mjesečnicu. Dodala je da je najduže vrijeme koje je provela bez mjesečnice bilo godinu dana. Žena je također objasnila da trudnoća nije bila planirana i da više nije u vezi s ocem djeteta, ali da se oboje trude odgovorno skrbiti o svom sinu.