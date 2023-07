Plaže kao da su s Marsa, a blizu je i mjesto misterija: Jesu li se baš tamo 1999. spustili vanzemaljci?

Ne broje turisti ovce, već ovčice uz cestu radoznalo broje turiste koji se spuštaju prema njihovoj Metajni. Na samom smo kraju ceste sjevernog dijela otoka Paga, a iako se preko puta u daljini nazire plaža Zrće, ovdje potpuni mir. Krajolik pun stijena i pijeska kao da ste na – Marsu.

– Nedaleko je i Paški trokut, na kojem je i dalje misterij jesu li ga 1999. godine posjetili izvanzemaljci, a sve govori tome u prilog. Možda su i Marsovci došli na kupanje, osjećali se kao kod kuće – govore domaći.

27.06.2023., Metajna - Turisticka patrola Photo: Sime Zelic/PIXSELL/PIXSELL Foto: Šime Zelić/Pixsell

Svemirci ne tjeraju goste

– Ma kakvi, nema ih već godinama. Mirno je. Nikakva neobično svjetla se noću više ne naziru iznad naših glava.

U malom mjestu, u kojem je zimi svega 400-tinjak duša, pokazuju na uvalu i plažu.

– Tamo gdje se kupaju one plavuše, tamo je još prije gotovo 100 godina sletio hidroavion, točno 2. lipnja 1928. A tu dolje niže, tu su naši ribar, a ribarsko smo mjesto poznati po tunama, uhvatili morskog psa 1954. godine – priča Denis Datković, stolar koji je svojedobno i postavljao kulise u riječkom HNK, a nema metra otoka Paga kojim nije prošao.

Foto: Šime Zelić/Pixsell

Koliko je morski pas bio velik?

– 7,30 metara i 1,7 tone, a onda su naš ulov pokazivali uživo i u Ljubljani, Zagrebu i Beogradu, bio je atrakcija tog doba – govori Jure Lončarić, čiji su preci redom bili ribari.

U ribarskom mjestu su redom Datkovići, Lončarići, Kurilić, Bačići i Kustići. Apartmani su dvostruko jeftiniji nego u Novalji, za studio–apartman cijene već od 55 eura po danu.

Dok nisu imali cestu, do Novalje, u čijem su sastavu, rijetko su i išli.

– Ne bi ceste ni bilo da Jakov Blažević (bivši predsjednik izvršnog vijeća Sabora Narodne Republike Hrvatske, javni tužitelj u slučaju Alojzija Stepinca, napa.) nije tu umalo izgubio glavu u kanalu, naši su ga spasili, nisu znali ni o kome se radi, pa nam je napravio u znak zahvalnosti cestu do Novalje – govore.

Foto: Šime Zelić/Pixsell

Danas je ovo mjesto za obiteljski odmor i za avanturiste. Forte su im razvikane plaže Beritnica i Ručice, koje izgledaju zaista kao da su na Marsu, tako se uostalom zove i jedna od najljepših hrvatskih trail staza "Life on Mars", a na plaži Ručice upravo se vraća društvo kajakaša.

U kajaku i 75-godišnjakinje

Ivan Bokulić iz Sunturista kaže:

– Vozimo kajacima s Ručica do Beritnice, zatim prolazimo do poznate penjačke stijene Stogaj, pa nastavljamo za plažu Slana na kojoj je ferata, horizontalno penjanje po stijeni. Slijedi se do rta Sušac pa prema špiljama na Paškim vratima, a vraćamo preko Malina. Nekidan je bila grupa Finkinja, redom gospođa starijih od 75 godina, i odradile su četiri sata veslanja bez problema. Vele da će doći i dogodine. Na ture, s roditeljima, idu i četverogodišnjaci. Često susretnemo veslajući i dupine... – kaže Bokulić.

Foto: Šime Zelić/Pixsell

Prva dama turizma ovog kraja dodaje:

– Gosti se u Metajni na svakom koraku čuju – tišinu. Plavo more, pijesak i kameno okruženje i pogled na Velebit. Mjesto je ovo koje je još uvijek osjeća ribarski duh, a ljetuje se u sobama i pansionima. Snimaju se tu, zbog krajolika, i mnogi filmovi i reklame. Editorial je radio latinsko–američki Vogue, glavni model bila je Rose Gilroy, kćer Rene Russo. Snimao se i film Islander, serija Terror, snimao je i Ridley Scott, kao i dobitnik Oskara Gabriele Salvatores. Gotovo sve automobilske reklame snimale su se u kraju, Porsche, Mercedes, Rimac i mnogi drugi, jer ovaj kraj nikoga ne ostavlja ravnodušnim. Pa tko to ima? – kaže Marina Šćiran Rizner. Sve točno govore domaći, ovakvog ljetovališta koje izgleda neobičnije od svega što očekujemo na Jadranu, ima svoj šarm. Drugačija je Metajna od drugih.

Ocjene Gostoljubivost i susretljivost 10 Čistoća i urednost mjesta 7 Plaže 9 Raznolikost smještaja 8 Kvaliteta ugostiteljske ponude 8 Sadržaji za djecu 9 Događanja 8 Opskrbljenost 8 Autohtonost 10 Opći dojam 8 UKUPNA OCJENA 85