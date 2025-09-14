U ovoj prostoriji nikada ne biste trebali sušiti rublje: Može biti opasno!

Ako nemate sušilicu rublja, hladniji, kišni dani zasigurno vas baš i ne vesele. Mnogi svoju odjeću suše kako god stignu, na radijatoru ili na stalku za sušenje, no stručnjaci upozoravaju da biste trebali imati na umu da postoji jedna prostorija u kojoj nikada ne biste trebali sušiti svoje rublje, piše The Sun.

Naime, stručnjaci tvrde da trebate izbjegavati sušenje rublja u spavaćoj sobi. Mokro rublje povećava vlažnost zraka za 30 posto, povećavajući rizik od poteškoća s disanjem tijekom spavanja i ugrožavajući imunološki sustav. Kao rezultat povišene razine vlage, mogla bi se povećati i šansa za razvoj plijesni.

- Držanje vlažnog rublja u vašem životnom prostoru ne potiče samo pojavu plijesni i vlage, već može dovesti do respiratornih problema, a mokro rublje također može biti i pomalo smrdljivo. Spavaća soba je jedna od prostorija u kojoj provodite najviše vremena, pa s obzirom na potencijalne zdravstvene probleme i probleme s plijesni, bilo bi bolje da ga držite podalje - rekli su stručnjaci iz In The Wash-a.

Grinje se također mogu početi pojavljivati u spavaćim sobama jer mokra odjeća stvara vlažnu okolinu u kojoj one mogu rasti. Osim toga, ako vlaga ispuni prostoriju može doći do kondenzacije, koja zauzvrat može uzrokovati truljenje drvenih konstrukcija.