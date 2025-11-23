Kako oprati i održavati vunene odjevne komade? Evo savjeta kojih se treba držati

Većina odjevnih predmeta od vune bez podstave može se lako prati ručno ili u perilici, ali uvijek provjerite etiketu za upute o održavanju, piše Real Simple. Vuneni odjevni predmeti bez podstave, tkani i pleteni, mogu se prati kod kuće. Kapute i jakne treba odnijeti u profesionalnu kemijsku čistionicu. Iako je vuna periva, podstave i unutarnji dijelovi mogu izgubiti oblik kada su izloženi vodi, stoga je najbolje prepustiti takve predmete stručnjacima.

Ovo je najlakši način za ručno pranje vunenih komada. Pregledajte odjevni predmet kako biste pronašli mrlje ili zaprljane dijelove, poput ovratnika. Utrljajte malu količinu sredstva za pranje vune ili sapuna u zamazano područje prstima. Ostavite odjevni predmet da odstoji kako bi sapun počeo otapati prljavštinu. U umivaoniku ili velikoj plastičnoj posudi ulijte hladnu vodu dovoljno da prekrije odjevni predmet i malu količinu sredstva za pranje vune. Pridržavajte se uputa na etiketi proizvoda i promiješajte vodu kako bi se sapun ravnomjerno rasporedio.

Potopite vuneni odjevni predmet, a pritom pazite da sva vlakna budu natopljena. Ostavite da se namače do 30 minuta. Tijekom namakanja nježno stisnite tkaninu nekoliko puta kako biste pomogli oslobađanju prljavštine. Pažljivo izvadite odjevni predmet iz sapunice, ali dobro pazite da ne rastegnete vlakna. Ispustite vodu iz umivaonika ili izlijte iz posude i napunite hladnom vodom. Prođite odjevnim predmetom kroz vodu kako biste isprali sapun; ispustite vodu i ponovite korake ako je voda još uvijek sapunasta. Lagano iscijedite višak vode, ali nemojte zavrtati odjevni predmet.

Položite odjevni predmet na debeli ručnik koji dobro upija i zarolajte ga u ručnik kako biste uklonili vodu. Ako je odjevni predmet i dalje previše mokar, ponovite ovaj postupak s drugim suhim ručnikom. Premjestite vunu na ravnu policu za sušenje ili na suhi ručnik, nježno je poravnajte i oblikujte te ostavite da se osuši na zraku. Držite dalje od izvora topline i direktne sunčeve svjetlosti. Sušenje može trajati do 24 sata.

Koristite četku s mekim vlaknima kako biste uklonili prašinu i prljavštinu s debelih vunenih kaputa i jakni između posjeta kemijskoj čistionici. Dajte svojim vunenim odjevnim predmetima vremena za odmor između nošenja kako bi se vlakna osušila od tjelesne vlage i vratila u prvotni oblik. I zapamtite, nemojte prati prečesto. Nosite perivu majicu ispod vunenih džempera kako bi upijala nečistoće i znoj. Popravite male rupe ili oštećenja na šavovima što je prije moguće kako biste spriječili daljnja oštećenja.

Ako se vuna zgužva, koristite ručno glačalo na paru postavljeno na nisku temperaturu kako biste opustili vlakna. Ako morate koristiti glačalo, uvijek koristite nisku temperaturu i krpu za glačanje kako biste spriječili tragove sjaja na vuni. Pletene vunene odjevne predmete uvijek sklopite, nemojte ih vješati kako biste spriječili rastezanje. Spremajte ih ravno. Protiv moljaca se najbolje boriti vrećicama s cedrovim strugotinama ili lavandom koje držite pored vunenih odjevnih predmeta u ormaru.

