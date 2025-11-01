Ako želite manje račune prestanite koristiti svoju perilicu rublja ili posuđa tijekom ova dva sata

Jedni od krivaca za visoke račune za energiju mogli bi biti vaša perilica rublja i perilica posuđa. Iako se može činiti bezazleno uključiti ih kad god vam odgovara, korištenje tih uređaja u pogrešno doba dana može značajno povećati vaše troškove. Mnogi dobavljači energije naplaćuju različite cijene ovisno o vremenu potrošnje – poznatom kao vršni i izvanvršni sati. To znači da jednostavna promjena navika može rezultirati većom uštedom nego što mislite, prenosi Express.co.

Stručnjakinja za potrošače Alice Beer, gostujući u emisiji This Morning, podijelila je nekoliko praktičnih savjeta za smanjenje računa za energiju: “Nikada, nikada ne pokrećite perilicu rublja napola punu. Jedna puna perilica troši puno manje energije nego dvije napola pune— to je očito”.

Alice je istaknula da i svakodnevne navike mogu utjecati na potrošnju: “Razmislite o tome što koristite u kuhinji. Učinkovitije je koristiti perilicu posuđa nego prati ručno – pogotovo ako držite slavinu otvorenom”.

Također je savjetovala pametnije korištenje kuhala za vodu: “Kuhajte samo onoliko vode koliko vam stvarno treba. Time štedite novac, ali i pomažete opskrbi električnom energijom.” Umjesto štednjaka, Beer preporučuje mikrovalnu pećnicu kad god je to moguće, jer troši znatno manje energije.

Velik dio potrošnje događa se između 18 i 20 sati, kada većina ljudi koristi uređaje istovremeno. Alice savjetuje razmisliti o tarifama izvan vršnih sati: “Pogledajte kako to funkcionira za vas. Ako možete, pokušajte ranije ili kasnije jesti večeru i izbjegavajte korištenje perilice posuđa između 18 i 20 sati.”

Beer je naglasila da značajne uštede mogu doći i od pametnog upravljanja termostatima: “Jedan od pet ljudi drži termostat na 22°C – to su temperature kao na Lanzaroteu! Snižavanje na 18°C puno je učinkovitije i ekonomičnije.”

Također preporučuje redovitu kontrolu ventila na radijatorima i gašenje grijanja u prostorijama koje se ne koriste: “Ako ne koristite neku sobu – gostinjsku, blagovaonicu ili ured – zatvorite ventil odmah. Svaka mala promjena zbroji se u veliku uštedu.”