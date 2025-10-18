Naši Portali
slažete li se?

Ovo je jedan od glavnih razloga zašto mnogi odbijaju seks, otkriva istraživanje

Večernji.hr
18.10.2025.
u 22:30

Istraživanje Sveučilišta Michigan o ženskom spavanju i seksualnim aktivnostima pokazalo je da, kada su žene loše spavale, sljedeći dan imale su manju seksualnu želju i rjeđe seksualne aktivnosti.

Što nam znanost zapravo govori o prednostima i nedostacima spavanja zajedno ili odvojeno? Prema nekoliko studija, kada se spavanje mjeri objektivno, ljudi uglavnom lošije spavaju s partnerom, kako piše MindBodyGreen. Dijeljenje kreveta može biti posebno štetno ako jedan od partnera hrče. S obzirom na to da je vjerojatnije da će muškarci hrkati više od žena, to je također razlog zašto je nekoliko studija pokazalo da je ženski san više poremećen od muškog kad muškarci i žene dijele krevet.

Gubitak sna može uzrokovati veće emocionalno distanciranje i negativne sukobe unutar odnosa, ali može negativno utjecati i na našu fizičku povezanost i intimnost. Prema seksualnim istraživačima, osjećaj umora jedan je od najčešće korištenih izgovora za preskakanje seksa. Iako se za neke to može činiti kao izgovor, postoji konvergirajuća znanost koja pokazuje da gubitak sna može naškoditi našem seksualnom životu. Istraživanje Sveučilišta Michigan o ženskom spavanju i seksualnim aktivnostima pokazalo je da, kada su žene loše spavale, sljedeći dan imale su manju seksualnu želju i rjeđe seksualne aktivnosti. 

I gubitak sna ne utječe samo na ženski seksualni nagon. Studija iz 2011. objavljena u časopisu Journal of American Medical Association otkrila je da muškarci kojima su osam uzastopnih noći dobili samo pet sati sna imali su 10 do 15% smanjenja razine testosterona, što može imati velik utjecaj na seksualni nagon. Stoga stručnjaci savjetuju parovima koji žele poboljšati svoj seksualni život da se prvo posvete spavanju te stave dobar san u njihove prioritete.
