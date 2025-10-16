Istraživanje otkrilo zanimljive rezultate: Ovo žene stvarno žele tijekom seksa

Tko se nada da će zadovoljiti ženu, trebao bi voditi računa o njenim osobnim preferencijama, tako barem tvrde stručnjaci koji kažu da su napokon otkrili što žene stvarno žele u seksu, prenosi Independent. Istraživanje objavljeno u časopisu Journal of Sex & Marital Therapy otkrilo je da, iako žene kao grupa vole niz različitih stimulacija, imaju vrlo specifične potrebe - njih 41 posto preferira jedan stil dodira. Stoga rezultati ovog istraživanja osporavaju pogrešno, ali uobičajeno mišljenje da postoje univerzalni seksualni dodiri koji djeluju na sve.

S druge strane, podaci također pokazuju da postoje određeni stilovi dodira koji žene češće preferiraju, gdje je važno proučavanje seksualnog užitka, a ne samo seksualnih problema. To znači da bi ljubavnici trebali komunicirati o stimulaciji koja djeluje za njih i nadati se da će uspjeti naučiti izvršavati te konkretne radnje.

Prema istraživanju, gotovo 75 posto žena treba stimulaciju klitorisa kako bi postigla orgazam u seksu te kako bi se osjećale bolje tijekom orgazma, dok je samo 18 posto žena reklo kako je za postizanje orgazma dovoljna samo vaginalna penetracija. Stoga žene koje ne doživljavaju orgazam u seksu često žude za drugačijom stimulacijom ili oralnim seksom. No, više od 50 posto žena neće svog partnera tražiti takvu stimulaciju jer strahuju da bi to predugo trajalo i stvorilo pritisak.