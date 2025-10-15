Novi trend: Može li milovanje pod plahtama bez vatrenog svršetka zaista zadovoljiti partnere?

Sve veći broj parova propituje što intimnost doista znači, a iznenađujući novi trend upućuje na veliku promjenu kad je u pitanju razumijevanje tog pojma. Riječ je o praksi zvanoj karezza, pristupu seksualnosti koji manje naglašava izvedbu, a više povezanost te privlači pažnju zbog neočekivanih emocionalnih i tjelesnih dobrobiti, piše UNILAD.

Iako egzotično zvuči, karezza nije suvremeni izum. Korijeni joj sežu više od stoljeća unatrag, a u doba kada se posvuda govori o svjesnosti, mentalnom zdravlju i autentičnoj bliskosti, vraća se iz pravih razloga. Što točno jest taj trend? 'Karezza' dolazi od talijanske riječi 'carezza', odnosno 'milovanje'. To je nježan, privržen oblik spolnog odnosa koji ističe opuštenost, nježnost i ljubav, a ne orgazam. Cilj je doseći mirnu povezanost s partnerom; praktičari tvrde da se tako produbljuje i tjelesna i emocionalna bliskost.

Pojam vuče početke iz 1844., kada je John Humphrey Noyes razvio ideju 'muške kontinencije', intimnosti bez orgazma. Potom je američka liječnica Alice B. Stockham uvela naziv 'karezza', koji je seksualni teoretičar J. William Lloyd razradio u knjizi The Karezza Method iz 1931. kao način očuvanja 'snažne spolne energije' i jačanja partnerske veze. Tvrdio je i da pomaže kod određenih tegoba, poput bolnih menstruacija i prostatitisa, no za te zdravstvene tvrdnje nema znanstvenih dokaza. Zapaženo je, međutim, da karezza stil bliskosti povisuje oksitocin koji slovi za 'hormon ljubavi' i koji pojačava osjećaje topline, povjerenja i emocionalne sigurnosti.

Za razliku od uobičajenog seksa, svrha karezze nije strast ni vrhunac. Naglasak je na povezanosti kroz male, značajne geste: održavanje kontakta očima, nježan dodir, usklađeno disanje i zajednička mirnoća. Uobičajeni položaji su opušteni, poput ležanja jedno uz drugo ili mekog zagrljaja.

Prema Lloydu, praksa je uspješna kada partneri osjećaju ujedinjujuću, neposrednu vezu, a ne olakšanje povezano s orgazmom. Za nju trebaju strpljenje i otvorena komunikacija, osobito onima naviknutima na ciljno orijentiranu intimnost. Stručnjaci preporučuju barem tri tjedna prakticiranja ove vrste intimnosti kako bi se ispitali učinci na emocionalno blagostanje i zadovoljstvo vezom.