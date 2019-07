'Ovdje je toliko plodna zemlja da smo mi nekad hranili cili Šibenik'

Što posjetiti, isprobati...

Na janjetinu kod Marina, a kad dođete na otok – samo riba

Muzej betinske drvene brodogradnje

Muzej je, dakako, u Betini, a lani je dobio nagradu za najbolji europski mali muzej. Ovdje se može vidjeti kako se radi drveni brod. Ulaznice su 30 kuna za odrasle te jeftinije za djecu, grupe, studente...

Tisno

Kad turist dolazi na Murter – prolazi kroz Tisno. Ovdje je i most koji se diže i spušta. Tisno je ljeti centar elektroničke glazbe. Mnogo je stranaca, a slijedi i “Fuliranje na moru” Tu je zabava.

Gastronomija

Na Murteru se jede sjajno. Tko želi pojesti janjetinu – može to na obali, poznat je restoran Marin na rotoru na magistrali, no kad se prijeđe most, ovdje su forte - delicije iz mora. Ne iz tora. Poznati ribari su iz mjesta Jezera, tu se održava i Big game fishing, a tuna je – specijalitet. Mi smo jeli – tartar od tune. I to je sjajno.