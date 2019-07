Tu je najljepša plaža svijeta, ali i izvorna Dalmacija – predivna

Sakarun ili Saharun, manje je bitno. Predivno je, jedna od najljepših plaža na svijetu. Turistička patrola Dugog otoka morala je početi uz tu tirkiznu boju, u uvali dugoj manje od kilometra, s morem u kojem, dok ronite dragoj ili dragom, vidite boju očiju...

Vijetnam, a ne Karibi

– Pa moglo bi se reći da je Sakarun više nalik na neku vijetnamsku, a ne karipsku plažu. Predivno je!

Ali zašto je tu kod vas tako skupo, čak i za nas iz Njemačke – kažu Diana i Marko iz Berlina. Svijeta su vidjeli, ali Sakarun i Dugi otok su ih zadivili. Sličnog su mišljenja i naši, Miroslav i Vida:

– Mi smo iz Čakovca. Pa baš je lijepo, ali ta trava na ulazu u more... Kaj je ne skupe? I pivo 25 kuna. Uzeli smo jednu na nas dvoje – smiju se simpatični Međimurci...

– Bili smo svuda, a naše je pravilo da se nikada ne vraćamo na isto mjesto. Tu je lijepo, ali zašto ta trava – pitali su opet. A mi smo saznali odgovor.

Foto: Dino Stanin/PIXSELL

– Turistička patrola Večernjeg lista, kažete? Pa baš na Sakarun? A mi smo se trudili da budemo što manji brend, što manje poznati, da nam što manje gostiju dođe. Otkad smo proglašeni za jednu od najljepših plaža, previše je gostiju i do 1500 dnevno, a stane ih dva pa i tri puta manje.... Veliki su nam problem i brodari koji dovoze goste, a fekalije s brodova prazne u more. Dolaze ovamo i svjetski bogataši na svojim jahtama, ali što će nam sve to ako su plaža i uvala u opasnosti. Eto zato je ove godine trava tu, odnosno morska vegetacija na ulazu u more. Njenim uklanjanjem pridonosimo urušavanju plaže. I nećemo je namjerno skupljati – kazalo nam je više domaćih. Šapnuli su da u neposrednoj blizini ima i bolja plaža.

– Bolja od najljepše na svijetu? – pitali smo u čudu. I dobili potvrdan odgovor uz još jedno upozorenje:

– Pssst, to je za nas...

Nismo je posjetili, morali smo dalje. U sklopu jednodnevnog posjeta Dugom otoku moraš birati na koju ćeš stranu. Prema Velom Ratu, gdje je jedan od najpoznatijih svjetionika, u mjesto gdje najveću količinu kvalitetne ribe ulove žene? Možda ipak u Dragove, u tunele također izrazito atraktivne turistima? Prema Božavi i njenim hotelima ili pak Parku prirode Telašćica, gdje se sidre najbogatiji ljudi svijeta...? Vjerujemo da je u istoj nedoumici bio i Šime, najstariji Dalmatinac, kojeg su tako prozvali kad su mu baš u jednoj pećini Dugog otoka pronašli ostatke i utvrdili da su stari 11.000 godina.

– Je l’ znaš da je ovdje više starijih gospođa nego gospode. Najstarija je Mladenka, ima 99 – kaže legenda mjesta Sali Ante Mihić, zadovoljan što smo baš mjesto užanci, svjetski poznate tovareće mužike izabrali za obilazak.

Foto: Dino Stanin/PIXSELL Legenda mjesta Sali Ante Mihić, vodi knjižnicu u mjestu Sali

– I mladih još uvijek ima. Evo imali smo najviše prvašića, a “kriv” je snijeg iz 2012., kada je u 20 hladnih dana proradio eros... Ante s ponosom priča o knjižnici koju vodi u Salima u koju su učlanjeni posjetitelji iz 120 zemalja, centru društvenog života. Imaju tamo večeri kulture, amatersko kazalište, teleskop...

Sali mjesto otvoreno za sve

– Na Dugi otok dolaze i boce s porukama iz cijelog svijeta. More ih nosi čak iz Afrike, a naš Saljanin Vedran ih je skupio više od 100 – kaže Ante i dodaje:

– Sali su uvijek bili otvoreni za sve. Ljeti nas je nekad i osam puta više od stanovnika, a ljepota otoka, priče o vilama, hobitima, orcima, kao i stvarna povijest vrhunska su pozivnica svima...

Dugi otok je izvorna Dalmacija, predivna...

Što posjetiti, isprobati Svjetionik Veli Rat Sagrađen je 1849., visok 42 metra te je i danas najviši svjetionik na Jadranu. Dojmljivost duguje žutoj fasadi u koju je, prema usmenoj predaji, utrošeno 100.000 žumanjaka. Strašna peć Pećina u kojoj još nisu provedena arheološka istraživanja