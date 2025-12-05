Što se gledalo ove godine? Novo izvješće o pornografiji otkriva šest iznenađujućih seksualnih trendova čija popularnost raste

Kraj godine donosi brojne retrospektive – od glazbenih pregleda do tehnoloških trendova – ali jedan od najneobičnijih dolazi iz svijeta odraslog sadržaja. Dok čekamo godišnje podatke Pornhuba, novo izvješće tvrtke Ersties otkriva koji su seksualni trendovi u 2025. naglo porasli i što trenutno najviše intrigira korisnike, prenosi UNILAD.

Iako prosinac prvenstveno znači ulazak u blagdansko razdoblje, on je i vrijeme kada industrije svake vrste objavljuju svoje “preglede godine”. Dok je Spotify Wrapped već preplavio društvene mreže, ovaj tjedan stiglo je i nešto – puno intrigantnije. Ersties navodi kako je zabilježen “zamjetan porast pretraživanja razigranijih i vrlo specifičnih interesa”. Korisnici sve manje traže mainstream sadržaje, a sve više ono što jasno odražava njihove osobne fantazije.

Prema izvješću, u 2025. najviše su u porastu sljedeći sadržaji:

Fetiš na stopala – jedan od najbrže rastućih trendova.

Pegging – sve više korisnika pretražuje sadržaje vezane uz ovu praksu.

Igra mokrenja (omorashi) – izrazito specifična niša koja ima neočekivani rast.

Lizanje pazuha i znojni pazusi – trend koji je daleko od mainstreama, ali postaje sve vidljiviji.

Tajice i čarape – sadržaj vezan uz ove odjevne predmete bilježi velik skok.

Iz Erstiesa poručuju kako se ljudi sve više opuštaju u traženju točno onoga što vole, bez osjećaja srama ili osuđivanja: “Naša platforma ostaje prostor gdje korisnici mogu istraživati svoje zanimljivosti uz potpunu transparentnost”.

Posebnu pozornost izazvao je porast interesa za omorashi – praksu u kojoj osoba namjerno zadržava mokraću do krajnjih granica. Seksualna edukatorica Gigi Engle objašnjava: “Riječ je o kontroli mjehura gdje jedna osoba drži mjehur punim, obično na zahtjev dominantnog partnera. Za neke, nabrekli mjehur može pojačati orgazme zbog pritiska na vaginalni i klitoralni kompleks”. Ipak, stručnjaci upozoravaju da ovakve prakse mogu biti rizične zbog mogućih infekcija i oštećenja mjehura.

Kada ljudi najviše gledaju pornografiju?

Izvješće je otkrilo i zanimljive navike gledanja:

Najprometniji dani: nedjelja i ponedjeljak

Najpopularnije vrijeme: između 21:00 i 00:00, globalno

Čini se da tjedan mnogi završavaju – i započinju – uz sadržaje za odrasle. S obzirom na sve veći interes za specifične i nišne teme, 2025. je očito godina u kojoj se korisnici ne boje istraživati – i jasno artikulirati što ih točno privlači.