Ovakvu metodu još nismo vidjeli: Pogledajte čime je žena očistila kauč i vratila mu stari izgled

Jedna žena otkrila je zaista neobičan način čišćenja kauča. Bila je nezadovoljna kako izgleda nakon nekoliko godina korištenja - tkanina se uništila na dijelovima gdje se sjedi i na rukohvatima, a umjesto da kupi novi ona je pronašla način kako srediti ovaj - i to besplatno.



Uzela je mašinicu za brijanje i s njom uklonila 'mucice' na tkanini, a kauč izgleda kao nov!

Foto: Facebook

Kako ni sama nije mogla vjerovati da je ova metoda toliko dobra, odlučila je to podijeliti s drugim ženama u Facebook grupi Mums Who Clean koje su oduševljene. "Muž se brine da ću mu uništiti brijač", našalila se jedna članica grupe, piše The Sun.