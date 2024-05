Oteo ju je kao bebu i odgojio: 'Htjela sam da me, uz mog pravog oca, otprati do oltara'

Većina mladenki sanja o trenutku kada će hodati prema oltaru ruku pod ruku sa svojim tatom, ali jedna je žena odlučila podijeliti taj poseban trenutak s dvojicom muškaraca koji su je odgojili: njenim ocem i otmičarem, prenosi New York Post. 'Bio je tako lijep dan', rekla je 26-godišnja Miche Zephany Sheldon iz Cape Towna, o svom vjenčanju održanom 21. ožujka, 'Tako mi je drago što je moj pravi tata otvorio je svoje srce i hodao uz muža moje otmičarke do oltara'.

Samo tri dana nakon što se rodila, 27. travnja 1997., Miche je iz njezinog krevetića u rodilištu bolnice Groote Schur ukrala Lavona Solomon. Lavona, koja se borila s problemima neplodnosti otprilike u vrijeme Micheinog rođenja, prerušila se u medicinsku sestru i otela bebu koju je zatim odgajala sa svojim suprugom, Michaelom, kao svoju. Tijekom odrastanja Miche nije imala pojma da Lavona i Michael nisu njezini majka i otac po rođenju.

Miche je 2015. imala 17 godina kada je nova učenica po imenu Cassidy — koja je izgledala poput njene blizanke — počela pohađati njezinu srednju školu. Tada se istina o njenom identitetu počela otkrivati. Zbog gotovo identičnog izgleda, školska socijalna radnica organizirala je za tinejdžerice DNK test. Rezultati su dokazali da su Sheldon i Cassidy biološke sestre.

Dana 25. veljače 2015. Miche se konačno ponovno ujedinila sa svojim biološkim roditeljima. No, za nju povratak kući nije bio holivudski završetak kakav je očekivala. 'Bilo je iznimno teško jer sam odrastala misleći da je ovo moja obitelji', rekla je Miche o otmičarima Lavoni i Michaelu. 'Upoznavanje mojih bioloških roditelja... nije osjećala nikakvu povezanost', nastavila je, 'Tražila sam to, ali jednostavno je nije bilo na početku. Cijeli život su me odgajali Lavona i Michael'.

A nemir između dva para roditelja samo je pogoršao ionako neugodan ponovni susret. 'Obje su obitelji bile tako oštre jedna prema drugoj', rekla je Miche, 'Stvarno sam se morala prilagoditi da imam dva različita oca u životu, ali znala sam da bih željela da me oboje isprate do oltara kad god se udam'.

Lavona je uhićena u zbog otmice. Osuđena je na 10 godina zatvora u Worcester ženskom zatvoru u Breede Valleyu u Južnoj Africi. Njen izlazak predviđen je za 18. kolovoza. I premda je Miche prekinula veze sa svojom lažnom majkom u zbog njezinog zatvaranja, ona ne gaji loše osjećaje prema svojoj otmičarki. 'Mamu koja me odgojila ne vidim kao kriminalku i zlu', rekla je, 'Svi su stradali u procesu. Svi smo se samo trebali oporaviti'.

Michein proces ozdravljenja započeo je kada je u crkvi upoznala svog sada supruga Justina, 32-godišnjeg učitelja. 2021. godine, nakon dvije godine veze, Miche, koja je tada imala dvoje djece, podijelila je svoju užasnu priču o otmici s Justinom. Bio je šokiran, ali pun empatije i nastavio je podržavati Sheldon dok ona uspostavlja nove veze s oba svoja oca.

Michein biološki otac, Morne, s druge strane, nije bio oduševljen odlukom svoje kćeri da Michaela uključi u svoje vjenčanje. 'Moj biološki tata u početku nije bio previše sretan. Ali, taj dan je bio u znaku mene i mog odnosa s mojim mužem', izjavila je, 'Na kraju je pristao na sve zbog mene. Bilo je to čudo! Odnos između moje dvije obitelji se popravlja', rekla je Miche, 'Sada se slažu. Svi smo sazreli, shvatili da smo ljudi i konačno se mirimo s onim što se dogodilo. Jedni prema drugima pokazujemo međusobno poštovanje i svi imamo puno razumijevanja'.

