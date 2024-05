Znate li što su 'Ledeni sveci'? Počinju 11. svibnja, a osim kod nas, izraz je poznat i u Njemačkoj

Premda se već događalo da nas u svibnju iznenade niže temperature, vjetar, kiša, pa čak i snijeg, stari ljudi znaju da to i nije neuobičajena pojava za taj mjesec. Prema pučkoj predaji prvi dani svibnja u katoličkom kalendaru posvećeni su Ledenim svecima koji su 'zaslužni' za naglo zahlađenje u vrijeme kad se već privikavamo na proljetne ugodne temperature.

U 'ledene svece' ubrajaju se Sveti Mamericije – 11. svibnja, Sveti Pankracije – 12. svibnja, Sveti Servacije – 13. svibnja, Sveti Bonifacije – 14. svibnja i Sveta Sofija – 15. svibnja. Sveta Sofija čak se naziva i 'ledena Sofija' zbog činjenice da katkad mraz dođe oko 15. svibnja. Stoga su naši preci svoje radove u vrtu uvijek planirali prema ovim datumima, odnosno nakon 15. svibnja. Prema pučkoj predaji, tek nakon ovih datuma kreće stabilno vrijeme, piše Fenix Magazin.

U vrijeme "ledenih svetaca" ne mora s nužno pojaviti mraz, već je dovoljno da zapušu hladni vjetrovi koji su također česta pojava u ovo doba godine - a koji mogu biti pogubni za tikve, grah, krastavce, rajčice, paprike. Mraz nije rijedak slučaj za ovo doba godine, pa od njega stradavaju i već procvale voćke.

Njemačka meteorološka služba (DWD) ima objašnjenje za izraz Ledeni sveci. "Izraz je nastao iz opažanja da su se izbijanja hladnog zraka često javljala u drugoj dekadi svibnja svakog proljeća. Poseban značaj Ledenih svetaca proizašao je iz činjenice da je utjecaj polarnog zraka pao tijekom vegetacijske sezone osjetljive na mraz, s rizikom od mraza uglavnom zbog hladnijih noći", kaže DWD.

Ne vjeruju svi stručnjaci da Ledeni sveci utječu na vrijeme. Fabian Ruhnau, meteorolog u Kachelmannwetteru, kaže kako straha od zahlađenja do kraja svibnja nema. Kad bi se Ledeni sveci pojavili (hladnije vrijeme), jedva bi se to primijetilo. Prema prognozi DWD-a, maksimalne temperature će do vikenda biti iznad granice od 20 stupnjeva. U dugoročnoj prognozi temperature će na ovoj razini ostati do drugog tjedna u svibnju. "Zimska odjeća napokon se može pospremiti, ove godine vam vjerojatno neće više trebati toplija odjeća. Čak ni “Kalte Sophie” to ove godine neće promijeniti", poručuju meteorolozi.

