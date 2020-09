Odlazite kasnije na spavanje i kasnije se budite? Znanstvenici tvrde da ste inteligentnijih od onih koji rade suprotno

Svatko ima svoj ritam i životne navike, a o tome što je bolje - ustati rano ili se dobro naspavati, raspravlja se godinama. Novo istraživanje dalo je neke zanimljive odgovore na temu ranoranilaca i noćnih tipova.



Dok je kod životinja vrijeme spavanja određeno prirodnim okolnostima, a sinkronizirano cirkadijalnim ritmom, kod ljudi je to malo drugačije. Čovjek ima sposobnost nadjačati svoj unutarnji biološki sat i sam sebi postaviti rutinu.



Autori istraživanja 'Why night owls are more intelligent', Satoshi Kanazawa i Kajai Perina tvrde da su oni ljudi koji kasnije odlaze na spavanje zapravo inteligentniji jer imaju tu sposobnost nadvladati svoj bioritam. "Naši su preci na spavanje išli rano i rano ustajali, a ako odstupamo od ove norme, znači da smo usklađeniji s modernim životom, a to je samo po sebi znak inteligencije."



Ipak, na umu treba imati i detalj da u današnje vrijeme ljudi ostaju dulje budni zbog umjetne rasvjete dok su u davna vremena naši preci išli spavati brzo nakon zalaska sunca jer po mraku nisu mogli ništa raditi, a ustajali su rano, s prvim zrakama sunca, kako bi iskoristili svjetlo dana za sve što treba napraviti za preživljavanje.

Mlada majka otkrila odličan trik slaganja posteljine: Zauzima manje mjesta u ormaru!

Znanstvenici na Sveučilištu u Madridu također su se bavili ovom temom i otkrili još jednu prednost kasnijeg odlaska na spavanje, odnosno sposobnosti da se ostane dulje budan - takve osobe imale su bolje rezultate na testovima inteligencije.



Sveučilište u Loughborough otkrilo je i da vrijeme u koje odlazite na spavanje ima ulogu kod biranja karijere, pa su tako 'noćne ptice' nerijetko umjetnici i izumitelji, a jutarnji tipovi knjigovođe i službenici. "Ako imamo jasnu želju i slušamo svoje tijelo, kao što je odbijanje ustajanja ujutro, to znači da smo neovisni, a ljudi koji slijede svoje strasti i pokazuju jasne znakove su kreativniji i smišljaju vlastita rješenja", nadovezali su se Satoshi Kanazawa i Kajai Perina.



Istraživači sa Sveučilišta u Southamptonu podijelili su rezultate svojih istraživanja koja su se bavila ovim pitanjem. Oni tvrde da su ljudi, koji su išli na spavanje oko ponoći i ustajali nakon osam sati ujutro, imali veće prihode i bili su sretniji - vodili su ugodniji život u usporedbi s onima koji rade suprotno, odnosno ustaju rano ujutro, prenosi Reader's Digest.