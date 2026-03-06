Prekid nije kraj: Istraživanja pokazuju da povezanost s bivšim partnerom može trajati godinama

Romantične veze najintenzivniji su i najintimniji odnosima koje ljudi stvaraju. Partneri međusobno dijele svakodnevicu, emocije, planove i uspomene, što kraj odnosa može učiniti jako teškim. Socijalna psihologinja Theresa E. DiDonato u članku za Psychology Today objašnjava da prekid ne znači trenutačan prekid psihološke povezanosti između dvoje ljudi. Čak i kada se kontakt potpuno prekine, mentalna i emocionalna veza može još dugo ostati prisutna. Kada veza završi, ljudi često prolaze kroz niz intenzivnih emocija, takve reakcije normalne su jer prekid nije samo gubitak partnera, nego potpuna promjena životne strukture. Tijekom veze partneri stvaraju duboku emocionalnu povezanost. Naš partner postaje dio sustava koji nam pruža osjećaj sigurnosti i podrške. Kada je taj sustav narušen, potrebno je vrijeme da se mozak prilagodi novoj stvarnosti.

U psihologiji se ova povezanost naziva privrženost (attachment). Ona je dio mehanizma koji ljudima omogućuje da traže sigurnost i podršku u bliskim odnosima. Primjerice, kada osoba doživi stres ili tugu, prirodna reakcija je potražiti partnera koji pruža utjehu i razumijevanje. S vremenom mozak uči povezivati partnera s osjećajem sigurnosti, zbog čega dolazi do toga da nam bivši partner nedostaje u trenucima nelagode. Zbog toga prekid veze i fizička odvojenost ne znači automatsko brisanje te mentalne i emocionalne veze. Nova istraživanja pokušala su odgovoriti na pitanje koje mnoge zanima: koliko zapravo traje proces emocionalnog odvajanja nakon prekida. Istraživanje u kojem su sudjelovale osobe koje su bile u dugotrajnim vezama pokazala je da emocionalna povezanost s bivšim partnerom slabi vrlo sporo.

Nakon otprilike četiri godine ljudi su, u prosjeku, tek na polovici puta prema potpunom emocionalnom odvajanju. Drugim riječima, osjećaj povezanosti može potrajati znatno dulje nego što očekujete. Dakle, ako još uvijek niste prestali razmišljati o svom bivšem, niste jedini. Psihološka istraživanja pokazuju da je takva reakcija zapravo prirodna posljedica duboke emocionalne povezanosti koju ljudi stvaraju u romantičnim odnosima. Iako proces može potrajati godinama, kroz vrijeme, nova iskustva i osobni razvoj zaboravit ćete to bolno iskustvo i nastaviti dalje.