VIDEO Kad prosidba krene po zlu: Kleknuo je, izrekao pitanje, a onda je uslijedio show

Prosidbe su često zamišljene kao savršen, romantičan trenutak iz filma, no stvarnost ponekad napiše još bolji scenarij, i to onaj koji se pamti zauvijek. Upravo se to dogodilo mladom paru iz SAD-a čija je ljubavna priča ovih dana nasmijala tisuće ljudi na društvenim mrežama. Umjesto klasične, besprijekorne prosidbe, njihov veliki trenutak obilježili su trema, iznenađenje i jedan potpuno neočekivan obrat. Ipak, upravo zbog toga sve je postalo još simpatičnije, iskrenije i, u konačnici, još romantičnije, otkriva People.

Braydon Dewey (22) zaprosio je svoju djevojku Destiny Fajen (22) 24. kolovoza prošle godine u parku Halfmoon Town Park u Halfmoonu u saveznoj državi New York. Želio je da sve bude savršeno iznenađenje pa je na taj poseban trenutak pozvao i članove njezine obitelji kako bi izbliza svjedočili prosidbi. No, trema je učinila svoje i njegov pažljivo osmišljeni plan u sekundi je dobio potpuno neočekivan smjer. Naime, odmah nakon što je postavio sudbonosno pitanje, Braydonu su živci toliko popustili da je otrčao do obližnjeg grma i povratio pred svima. Destiny priznaje da je u tom trenutku bila i zabrinuta i zbunjena jer joj u prvi mah nije bilo jasno što se upravo dogodilo. Kako je ispričala, Braydon joj je čak tiho šapnuo 'oprosti' baš u trenutku kada je ustao i potrčao da mu ne pozli pred okupljenima.

Čim je shvatila što se događa, Destiny je bez razmišljanja krenula za njim kako bi provjerila je li dobro. Sagnula se, zagrlila ga i tješila ga dok je pokušavao doći k sebi, a cijelu su scenu promatrali njezini najbliži: roditelji, sestra, teta, ujak i baka i djed. Unatoč svemu, nije izgubila osmijeh s lica, niti je taj trenutak za nju postao manje poseban.

Kako kaže, okupljeni su se ponašali kao da se nezgoda zapravo nije ni dogodila, samo kako bi mu olakšali neugodnost i pomogli da se ne osjeća još gore. I iako je cijela situacija zasigurno bila pomalo sramotna, Braydon nije dopustio da mu pokvari prosidbu. Najvažnije mu je, kaže, bilo to što je sve na kraju ipak završilo savršeno jer je Destiny rekla 'da'.

Danas je ta nezgoda tek simpatična uspomena kojoj se oboje iskreno smiju. Destiny otkriva da čak imaju i fotografiju tog trenutka uokvirenu u kući, a svaki put kad je pogledaju, dobro se nasmiju. Ono što je u tom trenu izgledalo kao potpuni kaos, s vremenom se pretvorilo u priču koju će pamtiti cijeli život.

Njihova se priča dodatno proširila i na društvenim mrežama. Nakon što je Destiny ostavila komentar ispod jedne fotografije svog budućeg supruga na TikToku, njezina je objava postala viralna, što ju je potaknulo da detaljnije podijeli njihovu neobičnu prosidbu. Kaže da ju je iznenadilo koliko se brzo sve proširilo, a posebno je zabavljaju komentari ljudi koji su, kako tvrdi, urnebesni.