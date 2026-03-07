Pred nama je dan iznenadne jasnoće, iluzija u ljubavi i intenzivnih strasti
Subota donosi rijedak astrološki trenutak prosvjetljenja usred kaotičnog razdoblja retrogradnog Merkura. Dok Mjesec u Škorpionu budi duboke emocije, spoj Venere i Neptuna stvara opasnu maglu u romantičnim odnosima, testirajući granicu između snova i stvarnosti.
Ovan: S vatrenom konjunkcijom Venere, Neptuna i Saturna u vašem znaku, vi ste u samom epicentru kozmičkih zbivanja. Osjećate se kao heroj vlastite priče, spremni na velike romantične geste. Strast je na vrhuncu i ovo bi mogao biti jedan od najromantičnijih dana u godini, no Saturn vas upozorava da ne zanemarite stvarnost. Uskladite svoje snove s realnim mogućnostima, posebno u ljubavi. Ne ustručavajte se kupiti nešto zavodljivo što će podići vaše samopouzdanje. Večer posvetite provjeri financija.
Bik: Vaša popularnost raste, a stari prijatelji ponovno ulaze u vaš život, donoseći dašak nostalgije. Dan je izuzetno sladak, sentimentalan i romantičan, a za mnoge Bikove ovo je prilika za istraživanje tajnog flerta ili čak skrivene ljubavne afere. Ipak, astrološki utjecaji upozoravaju na umjerenost u trošenju i pretjeranom uživanju u materijalnim stvarima. U poslu budite diplomat i slušajte suradnike. Večer je idealna za suradnju i pažljivo slušanje partnera.
Blizanci: Danas ostavljate sjajan dojam na sve oko sebe, što je velika prednost jer je dan kao stvoren za romantiku. Vaš vladar Merkur u "srcu Sunca" donosi vam važne uvide vezane za karijeru i javni status. Moguće je da prijateljstvo preraste u nešto više, a u igri bi mogla biti i osoba na poziciji moći. Ipak, pripazite na komunikaciju; slušajte s razumijevanjem prije nego što brzopleto odgovorite. Večer iskoristite za bolju organizaciju i sređivanje misli.
Rak: Vaša privlačnost je na vrhuncu i netko će to zasigurno primijetiti. Mnogi Rakovi upustit će se u flert s autoritativnom osobom, šefom ili nekim tko dolazi iz druge kulture. Obećanje putovanja izgleda primamljivo, no fokus dana trebao bi biti na stvaranju mirnog okruženja kod kuće kako biste napunili baterije. Postavljanje granica u obiteljskim odnosima ključno je za vaš unutarnji mir. Večer je rezervirana za slatku romansu i uživanje u intimnosti.
Lav: Ovo je nevjerojatno romantičan dan, a vaše misli okupirat će netko tko je daleko ili se razlikuje od vas. Moguće je da ćete se baviti pitanjima imovine ili nasljedstva. Iako ste u centru pažnje, dio vas želi se povući i provesti dan kod kuće. U poslovnom svijetu, vaši rezultati govore više od riječi. Ostanite skromni i profesionalni, a priznanje nadređenih neće izostati. Večer provedite opuštajući se u udobnosti vlastitog doma.
Djevica: Romantični odnosi danas su ne samo strastveni, već i iznimno nježni i ispunjeni privrženošću. U svim vezama, bilo s partnerom, supružnikom ili bliskim prijateljima, bit ćete hrabriji i direktniji nego inače. Nećete oklijevati izraziti svoje osjećaje i reći što mislite. Ovo je povoljan dan za detaljnu provjeru projekata na kojima radite jer će vaša analitičnost doći do izražaja. Večer donosi priliku za tajni, povjerljivi razgovor koji može puno toga riješiti.
Vaga: Ovo je sretan dan za vas. S lakoćom ćete gledati svoje najbliže očima punim divljenja, jer se Venera i Neptun spajaju točno nasuprot vašeg znaka. To može stvoriti iluziju, ali bit će to sretna iluzija kojoj ćete se rado prepustiti. Naglašena je potreba za uspostavom ravnoteže između davanja i primanja u odnosima. Kreativna inspiracija dolazi kroz introspekciju. Večer je pravo vrijeme da preispitate svoje financijsko stanje i budžet.
Škorpion: S Mjesecom u vašem znaku koji pleše s Marsom, osjećate se nevjerojatno energično i samopouzdano. Vaša unutarnja snaga doslovno zrači, pa biste mogli preuzeti vodstvo u nekoj situaciji ili grupi ljudi. Emocije su vam pojačane, stoga izbjegavajte otkrivanje dugoročnih planova drugima kako biste spriječili nepotrebno miješanje. U zraku je i mogućnost romanse na radnom mjestu. Večeras ste vi pobjednik, iskoristite tu energiju.
Strijelac: Iako je u vašem domu prisutna velika energija, možda čak i zbog nenajavljenih rođaka, romantične mogućnosti za vas su danas spektakularne. Moguće je da se iznenada zaljubite ili da postojeća simpatija procvjeta u pravu ljubav. Merkur Cazimi donosi vam rješenja za stare obiteljske nesporazume, a vaša intuicija je izuzetno jaka. Večer je idealna da se posvetite sebi i uživate u trenucima samoće i mira.
Jarac: Ovo je užurban dan brzog tempa u kojem osjećate snažnu potrebu podijeliti svoje ideje i osjećaje s nekim. Odnosi s članovima obitelji bit će ispunjeni toplinom i privrženošću. Mogli biste se obratiti prijatelju ili članu neke grupe, posebno ako se osjećate raspoloženo za flert. Fokus je na stabilnosti i postizanju konkretnih rezultata. Prošlost bi mogla ponuditi važne lekcije koje sada možete primijeniti. Večer posvetite prijateljstvima.
Vodenjak: Ljudi vas danas primjećuju i vide kao kompetentnu i snažnu osobu. Ono što možda ne vide jest vaša osjetljivija strana koja cijeni ljepotu u svakodnevnom okruženju. Ta vaša nježnija priroda danas je spremna podijeliti osjećaje s nekim posebnim, otvarajući vrata slatkoj romansi. Vrijeme je za reviziju planova, a retrogradni Merkur potiče vas da preispitate prioritete. Večeras uživajte u divljenju koje primate od okoline.
Ribe: Osjećate se snažno i energično jer se pred vama otvaraju različite mogućnosti koje potiču vaš avanturistički duh. Merkur Cazimi u vašem znaku donosi trenutak prosvjetljenja i dubokih spoznaja. Kao osjetljiv i romantičan znak, mogli biste pretjerati kupujući nešto luksuzno za sebe ili voljenu osobu. Ovo je idealno vrijeme za meditaciju i zapisivanje snova jer vam tišina donosi unutarnji mir. Večer je stvorena za istraživanje novih ideja i mjesta.