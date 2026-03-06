Naši Portali
mljac!

RECEPT DANA Proteinski kolač od vanilije: Zdravi desert gotov za tren

@antonia.jagodic/Instagram
VL
Autor
Ana Hajduk
06.03.2026.
u 09:30

Lagane teksture, bogat proteinima i jednostavan za pripremu – ovaj kolač brzo će postati vaš novi favorit među zdravim desertima.

Ako ste u potrazi za laganim, brzim i nutritivno bogatim desertom koji možete pripremiti bez kompliciranih sastojaka – ovaj proteinski kolač od vanilije idealan je izbor. Savršen je za doručak, međuobrok ili zdravi slatki zalogaj nakon treninga. Bez klasičnog proteinskog praha, ali uz dodatak pudinga od vanilije, dobiva finu aromu i kremastu teksturu koju će obožavati cijela obitelj. Recept je podijelila food blogerica @antonia.jagodic. Uživajte! 

Sastojci:

  • 150 g skyra ili svježeg sira
  • 150 ml mlijeka
  • 2 jaja
  • 35 g brašna
  • 1 prašak za pecivo
  • 40 g pudinga od vanilije u prahu (U originalnoj verziji koristi se proteinski prah, no ako ga nemate – puding od vanilije je odlična alternativa.)

Priprema: U zdjeli pomiješajte jaja, mlijeko i skyr ili svježi sir. Dodajte brašno, prašak za pecivo i puding u prahu. Sve dobro sjedinite dok ne dobijete glatku smjesu. Smjesu izlijte u kalup obložen papirom za pečenje. Po želji po vrhu dodajte bobičasto voće. Pecite na 200 °C oko 35 minuta. Kada se kolač ohladi, možete ga lagano posuti šećerom u prahu za završni, estetski dodir.

Dodatni savjeti: 

  • Za dodatnu sočnost dodajte žlicu grčkog jogurta.
  • Ako želite manje ugljikohidrata, dio brašna možete zamijeniti zobenim brašnom.
  • Odličan je i u verziji s malinama, borovnicama ili komadićima tamne čokolade.

