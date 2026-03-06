RECEPT DANA Proteinski kolač od vanilije: Zdravi desert gotov za tren

Ako ste u potrazi za laganim, brzim i nutritivno bogatim desertom koji možete pripremiti bez kompliciranih sastojaka – ovaj proteinski kolač od vanilije idealan je izbor. Savršen je za doručak, međuobrok ili zdravi slatki zalogaj nakon treninga. Bez klasičnog proteinskog praha, ali uz dodatak pudinga od vanilije, dobiva finu aromu i kremastu teksturu koju će obožavati cijela obitelj. Recept je podijelila food blogerica @antonia.jagodic. Uživajte!

Sastojci:

150 g skyra ili svježeg sira

150 ml mlijeka

2 jaja

35 g brašna

1 prašak za pecivo

40 g pudinga od vanilije u prahu (U originalnoj verziji koristi se proteinski prah, no ako ga nemate – puding od vanilije je odlična alternativa.)

Priprema: U zdjeli pomiješajte jaja, mlijeko i skyr ili svježi sir. Dodajte brašno, prašak za pecivo i puding u prahu. Sve dobro sjedinite dok ne dobijete glatku smjesu. Smjesu izlijte u kalup obložen papirom za pečenje. Po želji po vrhu dodajte bobičasto voće. Pecite na 200 °C oko 35 minuta. Kada se kolač ohladi, možete ga lagano posuti šećerom u prahu za završni, estetski dodir.

Dodatni savjeti: