Tuguju li psi kad izgube svoje ljude? Odgovor bi mogao slomiti srce mnogim vlasnicima

Psi s razlogom nose titulu čovjekovih najboljih prijatelja. Donose ljubav, odanost i osjećaj sigurnosti, a svatko tko je ikada imao snažnu vezu sa psom zna koliko taj odnos može biti dubok i poseban. Upravo zato mnoge vlasnike muči jedno teško pitanje: tuguju li psi kada izgube svog čovjeka? Iako nam ne mogu riječima reći što osjećaju, stručnjaci se slažu da psi itekako primjećuju gubitak i promjene u svakodnevici. Njihova tuga možda nije identična ljudskoj, ali se vrlo često vidi kroz ponašanje, navike i raspoloženje. Gubitak vlasnika za psa može biti zbunjujuće, stresno i emocionalno teško razdoblje, čak i kada za njega odmah netko drugi preuzme brigu. Upravo zato važno je prepoznati znakove žalovanja i znati kako pomoći psu da lakše prođe kroz takvu bolnu promjenu, piše American Kennel Club.

Kada vlasnik premine ili iznenada nestane iz pseće svakodnevice, pas ne razumije nužno što se točno dogodilo, ali itekako osjeća da nešto više nije isto. Nedostaju mu poznati zvukovi, mirisi, prizori i rutina na koju je bio naviknut, a upravo mu te promjene mogu biti prvi znak da je izgubio važnu osobu. Stručnjaci ističu da se žalovanje kod pasa najčešće prepoznaje kroz ponašanje koje znatno odstupa od njihovih uobičajenih navika.

Iako nije moguće sa stopostotnom sigurnošću tvrditi da psi tugu doživljavaju na isti način kao ljudi, postoje snažni pokazatelji da osjećaju emocionalni gubitak. Istraživanja mozga upućuju na to da se kod pasa aktiviraju slična područja kao i kod ljudi kada proživljavaju emocije. Drugim riječima, možda ne razumiju smrt onako kako je razumijemo mi, ali vrlo vjerojatno duboko osjećaju odsutnost onoga s kim su bili povezani.

Znakovi tuge kod pasa mogu se razlikovati od životinje do životinje. Neki psi postanu tiši i povučeniji, dok drugi postanu nemirni, osjetljiviji ili pojačano traže blizinu. Upravo zato vlasnici i skrbnici trebaju obratiti pozornost na promjene koje mogu upućivati na stres i žalovanje. Među češćim znakovima tuge i tjeskobe kod pasa su dahtanje, cviljenje, pojačano lajanje, nemirno hodanje i nespokoj. Pas može djelovati kao da ne može pronaći mir, kao da nešto traži ili kao da se teško opušta. Takve reakcije često su znak da pokušava shvatiti novu situaciju i nositi se s osjećajem gubitka.

Osim toga, tuga kod psa može se pokazati i kroz gubitak apetita, pad tjelesne težine, manjak energije i opću bezvoljnost. Neki psi izgube interes za igru, šetnje i aktivnosti koje su prije obožavali, dok drugi postanu neuobičajeno privrženi i ne žele se odvajati od osobe koja je ostala uz njih. Sve su to signali da pas emocionalno prolazi kroz težak period.

Dirljiv primjer pseće tuge zabilježen je još 2014. godine u Kanadi, kada je policijski pas Danny, njemački ovčar, tijekom sprovoda svog vodiča Davea Rossa cvilio pokraj njegova lijesa. Ta scena ganula je mnoge i još jednom pokazala koliko snažna može biti veza između psa i čovjeka. Iako svaki pas tugu pokazuje na svoj način, ovakvi primjeri jasno potvrđuju da gubitak vlasnika za njih nije beznačajan.

Stručnjaci naglašavaju da ne postoji jedno univerzalno rješenje koje će psu odmah olakšati bol, ali pažnja, strpljenje i nježnost mogu učiniti veliku razliku. Važno je održavati rutinu na koju je pas naviknut jer mu poznat raspored daje osjećaj sigurnosti. Pomaže i više zajedničkog vremena, dodatna nježnost, maženje te omiljene igre i dovoljno kretanja.

Dodir i bliskost posebno su važni jer jačaju osjećaj povezanosti i psu mogu pružiti utjehu u razdoblju nesigurnosti. Neki će se psi s vremenom postupno vratiti uobičajenom ponašanju, dok će drugima trebati više vremena da se emocionalno oporave. Baš kao i ljudima, i njima treba prostor da prebole gubitak.

Koliko će dugo pas tugovati, teško je unaprijed reći jer to ovisi o njegovu karakteru, povezanosti s vlasnikom i okolnostima gubitka. Ipak, ako primijetite da se njegovo fizičko ili emocionalno stanje pogoršava, važno je potražiti savjet veterinara. Ponekad simptomi tuge mogu prikriti i neki zdravstveni problem, pa je najbolje na vrijeme provjeriti o čemu je riječ.