Eskort dama tvrdi: 'Ovo su 3 zlatna pravila za bolji seksualni život'

Ariel Ganja, 38-godišnja seksualna radnica, tvrdi da društvene mreže sve više otežavaju mladim muškarcima interakciju s potencijalnim partnericama, piše Daily Mail. Ganja, koja radi u luksuznom bordelu Sheri’s Ranch u Nevadi, opisuje svoj posao kao podučavanje osnovnih vještina intimnosti: "To je gotovo kao da učite abecedu. Mnogi mi se obraćaju jer imaju problema s kontaktom očima, smislenim razgovorima i općenito s blizinom žena." Kako bi pomogla klijentima, istaknula je tri ključna pravila za uspjeh u spavaćoj sobi:

1. Nema mobitela u sobi: Ganja vjeruje da opsjednutost društvenim mrežama, osobito TikTokom, muškarcima stvara nerealna očekivanja o intimnosti. "Mnogi tipovi su fiksirani na 'zamke’ s interneta, što im otežava stvarne interakcije. Savjetujem im da ostave telefone i ponovno se povežu s osobom pored sebe", kaže. Znanstvene studije potvrđuju njezine tvrdnje – dansko istraživanje pokazalo je da su sudionici koji su tjedan dana apstinirali od Facebooka bili zadovoljniji sobom i svojim seksualnim životom.

2. Ne dirajte se prije toga: Drugo pravilo tiče se samokontrole – Ganja preporučuje muškarcima da izbjegavaju masturbaciju tjedan dana prije intimnog iskustva. "Neki moji klijenti nikad prije nisu bili s partnericom. Ponekad su jako nervozni, a ponekad potpuno opušteni. Kako bi iskustvo bilo što intenzivnije, savjetujem im da se suzdrže od pornografije i samozadovoljavanja". Stručnjaci napominju da duljina refraktornog razdoblja (vrijeme oporavka nakon orgazma) varira kod svakog muškarca. Prečesto masturbiranje može smanjiti intenzitet doživljaja ili odgoditi sljedeći orgazam.