Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 229
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#NAPAD NA IRAN
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
UŽIVO
Večernji list PREMIUM donosi vam sve što vrijedi, na jednom mjestu - od sada BEZ reklama za pretplatnike
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
slažete li se?

Eskort dama tvrdi: 'Ovo su 3 zlatna pravila za bolji seksualni život'

@arielganjaxo/TikTok
VL
Autor
Večernji.hr
06.03.2026.
u 23:00

Ako želite poboljšati svoj ljubavni život, možda je vrijeme da se vratite osnovama.

Ariel Ganja, 38-godišnja seksualna radnica, tvrdi da društvene mreže sve više otežavaju mladim muškarcima interakciju s potencijalnim partnericama, piše Daily Mail. Ganja, koja radi u luksuznom bordelu Sheri’s Ranch u Nevadi, opisuje svoj posao kao podučavanje osnovnih vještina intimnosti: "To je gotovo kao da učite abecedu. Mnogi mi se obraćaju jer imaju problema s kontaktom očima, smislenim razgovorima i općenito s blizinom žena." Kako bi pomogla klijentima, istaknula je tri ključna pravila za uspjeh u spavaćoj sobi:

1. Nema mobitela u sobi: Ganja vjeruje da opsjednutost društvenim mrežama, osobito TikTokom, muškarcima stvara nerealna očekivanja o intimnosti. "Mnogi tipovi su fiksirani na 'zamke’ s interneta, što im otežava stvarne interakcije. Savjetujem im da ostave telefone i ponovno se povežu s osobom pored sebe", kaže. Znanstvene studije potvrđuju njezine tvrdnje – dansko istraživanje pokazalo je da su sudionici koji su tjedan dana apstinirali od Facebooka bili zadovoljniji sobom i svojim seksualnim životom.

2. Ne dirajte se prije toga: Drugo pravilo tiče se samokontrole – Ganja preporučuje muškarcima da izbjegavaju masturbaciju tjedan dana prije intimnog iskustva. "Neki moji klijenti nikad prije nisu bili s partnericom. Ponekad su jako nervozni, a ponekad potpuno opušteni. Kako bi iskustvo bilo što intenzivnije, savjetujem im da se suzdrže od pornografije i samozadovoljavanja". Stručnjaci napominju da duljina refraktornog razdoblja (vrijeme oporavka nakon orgazma) varira kod svakog muškarca. Prečesto masturbiranje može smanjiti intenzitet doživljaja ili odgoditi sljedeći orgazam.

3. Vodite smislene razgovore: Treće pravilo odnosi se na izgradnju emocionalne povezanosti. Ganja naglašava da je duboki razgovor ključan za bolju intimnost. "Ljudi su previše fokusirani na ekrane i fantazije. Prije nego što uđu u spavaću sobu, trebali bi se posvetiti stvarnoj osobi ispred sebe, upoznati je i osjetiti autentičnu povezanost". Istraživanja pokazuju da iskreni razgovori poboljšavaju seksualno iskustvo, omogućujući partnerima da slobodno izraze svoje želje i potrebe.

Ganjina tri pravila svode se na jednostavnu poruku: manje tehnologije, više prisutnosti. Ako želite poboljšati svoj ljubavni život, možda je vrijeme da se vratite osnovama.
Ključne riječi
eskort dama intima porno zvijezda seks

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!