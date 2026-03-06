Neobičan oglas osvanuo na Vintedu pa izazvao raspravu na Redditu: Korisnik prodaje mačku

Vinted je jedna od najpoznatijih platforma na kojoj korisnici prodaju rabljenu odjeću, obuću i modne dodatke, no na njemu se znaju pojaviti i bizarni oglasi. Upravo takav slučaj privukao je pažnju kada se na Redditu pojavila objava sa screenshotom oglasa u kojemu se mačak Simba prodaje za 50 eura.

Objava je podijeljena na hrvatskom Reddit forumu r/croatia, gdje je brzo pokrenula raspravu među korisnicima. Mnogi su se zapitali kako se oglas za životinju našao na platformi koja u pravilu nije namijenjena prodaji kućnih ljubimaca. U oglasu je naveden mačak star nekoliko mjeseci. Prodavač je napisao da ga je pronašao uz opasnu prometnicu, obavio sve nužne veterinarske preglede i zahvate pa mu sada traži novi dom.

Rasprava na Redditu brzo se razvila, a u komentarima se može vidjeti da su korisnici dosta podijeljenih mišljenja. Dok su neki smatrali da je neprimjereno prodavati životinju putem takve platforme i pritom tražiti novac, drugi ovu situaciju ipak nisu tako ozbiljno shvatili. Pojedini korisnici napisali su kako je moguće da osoba jednostavno pokušava pronaći odgovornog vlasnika te da simbolična cijena ponekad služi kao način da se izbjegnu neozbiljni udomitelji.

„Pa dobro je l' vi svi skupa stvarno mislite da je netko preko paketa planirao slati mačku??? U kojim živčanim balonima živite, nevjerojatno. I ne, ako netko misli da se Vintedom samo paketom može prodavati, nije istina jer se lako dogovori primopredaja ako kupcu i prodavaču odgovara, već sam imao takvih iskustava. Kupac vidio da smo blizu, došao pokupiti dva stara mobitela, a ja oglas obrisao i riješeno”, zaključio je jedan od korisnik Reddita. Bez obzira na to što je objava generirala više od 400 sviđanja u samo nekoliko sata, vrlo brzo je obrisana s platforme jer nije bila u skladu s pravilima korištenja platforme u kojima se jasno navodi da oglašavanje životinja nije dopušteno.