VIDEO TikTokerica u šoku: 'Tražila sam da me fotka, a ona mi je na to rekla da izgledam bucmasto'

Društvene mreže često su mjesto gdje se dijele zabavni i simpatični trenuci iz svakodnevnog života, ali ponekad i manje zabavne pa čak i neugodne situacije. Jedan takav trenutak postao je viralan nakon što je mladi par doživio neugodno iskustvo kada su slučajnu prolaznicu zamolili da ih fotografira.

Influencerica @spencer.barbosa poznata je po svojim objavama na TikToku kojima promiče body positivity te se tako potencijalno izlaže negativnim komentarima na društvenim mrežama, ali priznaje da nije očekivala da će se naći u ovako neugodnoj situaciji. Video koji se brzo proširio društvenim mrežama prikazuje Spencer i njezinog dečka koji reagiraju na komentar prolaznice. Nakon što ih je fotografirala, žena joj je dobacila da na fotografiji izgleda "pomalo bucmasto".Komentari videa preplavile su reakcije podrške za influencericu, a mnogi korisnici komentirali su kako su šokirani ovim postupkom.

„Tko misli da je uredu tako nešto reći nekom koga ne poznaješ?!!”, napisala je jedna pratiteljica, na što joj je Spencer dodala da se u trenutku zapitala je li žena to slučajno rekla toliko glasno da ju TikTokerica čuje. Mnogi pratitelji su istaknuli da bez obzira na namjeru i mišljenje prolaznice, ovakav komentar nije bilo prikladno uputiti drugoj osobi, pogotovo osobi koju prolaznica ne poznaje.