Od 2019. obvezno cjepivo protiv pneumokoka: Uvodi se još jedno obvezno cjepivo

U program obveznog cijepljenja od iduće godine u Hrvatskoj se uvodi cjepivo protiv pneumokoka, bakterije koja je čest uzročnik infekcija u djece i protiv koje će se cijepiti u dobi od dva, četiri i 12 mjeseci.

Ključna je to promjena predloženog novog trogodišnjeg programa cijepljenja koju su stručnjaci već isticali kao potrebu i za koju se nadležno povjerenstvo odlučilo kao prioritetniju u usporedbi s cjepivom protiv vodenih kozica i rotavirusa. Naime, riječ je o bakteriji koja u male djece često uzrokuje upale uha, pluća, ali i teška stanja s jednako takvim posljedicama, poput meningitisa i sepse, te svake godine od invazivne pneumokokne bolesti budu i jedan do dva smrtna slučaja.

Manje upala pluća

Dosad je pneumokokno cjepivo kod nas bilo u takozvanom programu 2, odnosno njime su se cijepila djeca s kroničnim bolestima i narušena imuniteta. Po prijedlogu kalendara cijepljenja od 2019. protiv pneumokokne bolesti cijepila bi se i zdrava djeca. Prema objašnjenju dr. Bernarda Kaića iz Službe za epidemiologiju zaraznih bolesti, uz Hrvatsku u EU ovo cjepivo nemaju još samo Malta i Estonija.

– Godišnje zbog upale uha u djece predškolske dobi ima oko 60 tisuća posjeta liječniku, što ne znači nužno 60 tisuća upala uha, ali sigurno ih je između 20 i 30 tisuća i dio ih je uzrokovan pneumokokom. Procijenili smo da bismo nekoliko tisuća upala uha godišnje spriječili kad bismo počeli cijepiti djecu protiv pneumokoka. Riječ je o procjeni jer se kod većine upala uha ne radi nasađivanje iscjetka kako bi se vidjelo koja je bakterija uzrokovala upalu, ali su rađene studije koje su pokazale da se uvođenjem ovog cjepiva akutne upale uha i hospitalizacije mogu smanjiti za 40 posto neovisno o uzroku.

U Hrvatskoj godišnje potom ima do dvije tisuće upala pluća kod djece do pete godine života, za većinu se opet ne zna uzročnik jer se odmah, jasno, daje antibiotik pa smo se morali koristiti procjenama i zaključili smo da bismo mogli spriječiti oko 300 upala pluća godišnje u djece te dobi – objašnjava dr. Kaić navodeći daljnje podatke prema kojima je u nas godišnje desetak prijavljenih slučajeva meningitisa i sepse od kojih bi se šest moglo spriječiti, a godišnje se bilježe i jedan do dva smrtna slučaja od ovog uzročnika.

Na tržištu dvije vrste cjepiva

Ovakva promjena kalendara cijepljenja u javnoj je raspravi koja će, s obzirom na antivakcinalne kampanje posljednjih godina, sigurno biti burna. Ako program bude prihvaćen u predloženoj verziji, cjepivo protiv pneumokoka će, kao i ostala u kalendaru, biti obavezno i besplatno. Na tržištu su, prema riječima dr. Kaića, dostupne dvije vrste pneumokoknog cjepiva – 10-valentno i 13-valentno, a odluka o odabiru bit će donesena javnim natječajem.

Kako objašnjava ovaj liječnik, pri prijedlogu uvođenja u program upravo ovog cjepiva uzeti su u obzir razni kriteriji poput težine bolesti, komplikacija, smrtnosti, financijske isplativosti, interesa javnosti i općenito percepcije roditelja o potrebi za nekim cjepivom. Osim ove promjene, u kalendaru cijepljenja od iduće godine jedna je izmjena: u šestom razredu osnovne škole više se neće cijepiti protiv hepatitisa B jer su svi koji tada dolaze u šesti razred trebali biti cijepljeni u prvoj godini života budući da je cjepivo uvedeno 2007. godine.

