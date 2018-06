Zaraženi doktor upozorava: 'Ospice sam dobio dok sam bio dežuran, a cijepljen sam'

Pero Markunović, doktor iz Opće bolnice Dubrovnik koji je završio u izolaciji nakon što je, iako cijepljen, zaražen virusom ospica, obratio se preko svog profila javnosti pokušavajući skrenuti veliki problem necijepljenja djece. Slučaj ospica je potvrđen kod čak troje zaposlenika ove zdravstvene ustanove.

Markunovićevu poruku prenosimo. u cjelosti.

- "Drage Mame i Tate, ja sam doktor u OB Dubrovnik. Trenutno ležim u izolaciji s ospicama, a imam dijete koje ima 10 mjeseci i još nije cijepljeno jer po kalendaru cijepljenja još nije dovoljno stara. Ja sam ospice dobio dok sam bio dežuran, a uredno sam cijepljen o čemu imam i dokaze. Htio bih vam skrenut pažnju na ozbiljnost problema necijepljenja u Dubrovniku ali i Hrvatskoj. Ja sam naime budući da sam bio cijepljen i nisam mislio da imam ospice bio u kontaktu s malim bebama od 2 mjeseca, trudnicama, svojim djetetom i bolesnicima u bolnici koji su sad pod rizikom da im se nešto ozbiljno dogodi jer neki roditelji ( i to njih 60%) nisu cijepili svoju djecu i mene nije zaštitio kolektivni imunitet. Ja znam da vas puno misli da cjepivo za moparu uzrokuje autizam ali to nikada nitko na svijetu nije uspio dokazati. Ako već postoji medicina kojoj neki od vas očito ne vjeruju, onda vas pitam kada dobijete jedan dan infarkt ili karcinom dojke hoćete li isto reci da imunoterapija uzrokuje neke opskurne bolesti ili da aspirin uzrokuje sljepoću. Da vam dijete ne daj Bože ima leukemiju nećete ga liječiti kemoterapijom jer ista ta kemoterapija uzrokuje druge vrste tumora ? Na ovo ćete reći nije isto leukemija i ospice. Ospice su smrtonosna bolest, a smrtnost je do 30 posto u bolesne djece, transplantiranih bolesnika i ljudi na imunosupresivnoj terapiji. Hoćete li tada reći nekom ocu, majci, bratu, suprugu koji je ostao bez svojeg voljenog: ja bi rađe ospice nego autizam. A šire se zrakom", napisao je Markunović.