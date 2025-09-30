Nutricionistica otkrila koju hranu trebate jesti za poboljšanje vida – i nije riječ o mrkvi

Mnogi roditelji svojim mališanima ponavljaju da trebaju jesti mrkvu jer je "dobra za oči" i "pomaže boljem vidu". Ta je izreka postala gotovo univerzalni savjet u djetinjstvu, često da bi se djecu potaknulo da pojedu povrće sa stola. Iako u tome ima istine jer mrkva sadrži beta-karoten koji se pretvara u vitamin A. To je važno za dobar vid, a pomaže i kod očnih stanja poput makularne degeneracije povezane sa starenjem. No, znanost pokazuje da postoje i druge namirnice koje mogu jednako, ako ne i više, pridonijeti zdravlju očiju.

Prema novom izvješću nutricionistice za javno zdravstvo dr. Emme Derbyshire i MacuShielda, postoje i druge namirnice koje su bolje za naš vid, prenosi Daily Express. "Svatko može imati koristi od prehrane bogate namirnicama koje jačaju oči, a posebno osobe s obiteljskom poviješću problema s očima ili ako ste izloženi puno sunčeve svjetlosti, budući da UV zrake mogu oštetiti oči. Također morate paziti na svoje oči ako dugo vremena gledate u ekrane, bilo zbog posla ili dok se opuštate. Ekrani mogu uzrokovati da vaše oči postanu suhe, umorne i iscrpljene", objasnila je dr. Derbyshire.

Umjesto mrkve, liječnica je preporučila jedenje dvije porcije ribe svaki tjedan. Jedna od njih trebala bi biti masna jer to znači da je puna omega 3-DHA, esencijalne masne kiseline neophodne za snažan vid. "Masna riba puna je omega 3 masnih kiselina koje pomažu u jačanju zdravlja očiju, uključujući dokozaheksaensku kiselinu ili DHA, koja je jako važna za normalan vid. Stanične membrane mrežnice sadrže posebno visoke razine DHA, vitalne za podmazivanje i održavanje vlažnosti očiju. Ako vam je razina niska, znak bi mogao biti da patite od suhih očiju ili čak suhe kože", objasnila je liječnica.

Masna riba uključuje skušu, sardine, haringu, losos i pastrvu. Kako je objasnila dr. Derbyshire, konzervirana tuna se ne računa, ali odrezak tune se računa. "Tuna se smatra masnom ribom kada je svježa, ali kada je dimljena ili konzervirana, možda neće zadržati istu razinu ulja, pa se tada ne smatra masnom ribom", zaključila je.