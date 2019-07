Novi look iz ASOS-a naljutio kupce: Izgleda kao vreća za luk

Navikli smo da online modni brend ASOS pomiče granice modnog ukusa, no, ipak mnoge ne prestaje iznenađivati. Da dizajneri imaju bujnu maštu, već je odavno poznato, a iz njihovih radionica izlaze neobični modni predmeti na koje nerijetko reagiraju mnogi na društvenim mrežama.

I ovaj put već viđen scenarij: Novi modni komad s potpisom ASOS-a izazvao je polemiku i brojne komentare. Riječ je o haljini, barem su je tako nazvali dizajneri.

Mnogi se s tim ne bi složili pa su svoje nezadovoljstvo "ispuhali" na društvenim mrežama tvrdeći kako je ovaj "modni pokušaj" poput vreće za luk. I s njihove strane, mora se reći, kreativan stav.

350 for a dress that looks like onion bag sack allow that #dress #wtf #asos #onalevel #ripped pic.twitter.com/gZf82fP7QC