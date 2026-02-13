Apivita hijaluronski serum 30ml

Intenzivno hidratantni serum s 5 vrsta hijaluronske kiseline i liposomskim medom za dubinsku hidrataciju i jačanje kožne barijere.

Lagana, gelasta tekstura koja se brzo upija.

Zahvaljujući inovativnoj formuli, serum:intenzivno hidratizira, vraća koži punoću i volumen i ojačava zaštitnu barijeru.

Njegova lagana, gelasta tekstura trenutno se upija, pružajući osvježavajući osjećaj i dugotrajnu hidrataciju, bez osjećaja težine na koži.

Idealan za sve tipove kože, uključujući osjetljivu i sklonu nepravilnostima.

Što je hijaluronska kiselina i zašto je važna za našu kožu?

Hijaluronska kiselina (HA) je prirodni sastojak koji se već nalazi u našem tijelu – ponajviše u koži, vezivnom tkivu i očima.

Njena glavna uloga je zadržavanje vlage – ima sposobnost vezati i do 1000 puta više vode od svoje težine, što je čini ključnim saveznikom u borbi protiv dehidracije i znakova starenja.

APIVITA HIJALURONSKI SERUM Nekomedogen i dermatološki testiran.

MPC:44,90€