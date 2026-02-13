Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 58
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#GRENLAND
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Poslušaj
hidratantni serum

Apivita hijaluronski serum 30ml

Apivita
VL
Autor
Promo
13.02.2026.
u 09:59

Intenzivno hidratantni serum s 5 vrsta hijaluronske kiseline i liposomskim medom za dubinsku hidrataciju i jačanje kožne barijere.

Lagana, gelasta tekstura koja se brzo upija.

Zahvaljujući inovativnoj formuli, serum:intenzivno hidratizira, vraća koži punoću i volumen i ojačava zaštitnu barijeru.

Njegova lagana, gelasta tekstura trenutno se upija, pružajući osvježavajući osjećaj i dugotrajnu hidrataciju, bez osjećaja težine na koži.

Idealan za sve tipove kože, uključujući osjetljivu i sklonu nepravilnostima.

 Što je hijaluronska kiselina i zašto je važna za našu kožu?

Hijaluronska kiselina (HA) je prirodni sastojak koji se već nalazi u našem tijelu – ponajviše u koži, vezivnom tkivu i očima.

Njena glavna uloga je zadržavanje vlage – ima sposobnost vezati i do 1000 puta više vode od svoje težine, što je čini ključnim saveznikom u borbi protiv dehidracije i znakova starenja.

APIVITA HIJALURONSKI SERUM Nekomedogen i dermatološki testiran.

MPC:44,90€

Ključne riječi
Apivita

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!