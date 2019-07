13 žena isprobalo je haljinu koja se može nositi 100 dana bez pranja. Evo što su rekle...

Možete li se i zamisliti u istoj odjeći svaki dan, točnije, 100 dana zaredom?

U doba kada mnogi smatraju da je sramotno biti viđen u istoj odjeći dva puta, ova ideja o 100 dana u istoj odjeći mnogima može biti i više nego odbojna. No, poznati proizvođač odjeće od vune Wool&, kreirao je haljinu koju je moguće nositi upravo toliko, 100 dana bez pranja uz njihove principe razmišljanja: živi jednostavno, kupuj pažljivo i radi dobre stvari.

Foto: Wool& Foto: Wool&

Sviđa nam se način razmišljanja osnivača ovog brenda koji se bore protiv pretjerane konzumacije i kupovine stvari što je postala jedna od opsesija mnogih u današnjem društvu: kupovati i imati što više.

Suprotno tome, haljina Rowena Swing, kreirana da podrži tri principa brenda o jednostavnosti, prošla je kroz 100- dnevni izazov.

"Svrha izazova je potaknuti nas da nađemo zadovoljstvo u životu s manje. Moderno doba podržava život koji favorizira prekomjernu potrošnju, a mi mislimo da je to neodrživo (na svakoj razini). Ali, prepoznajemo da smo sljedbenici navika. Vjerujemo da promjena navika zahtijeva dvije jednostavne stvari: perspektivu i odgovarajuće alate. Nećemo gurati minimalizam. Nećemo vam određivati koliko ćete odjeće posjedovati ili kupiti godišnje. Ili koliko potrošiti. Znamo radost posjedovanja i nošenja nečeg novog. Ali također znamo zadovoljstvo ograničavajućih izbora. Znamo radost nošenja vune. Više od bilo kojeg drugog materijala, merino vuna je kvalitetno vlakno. Poznat po svojoj nosivosti i potrebi da se pere manje (manje), ima mnoštvo drugih prednosti, uključujući sve, od otpornosti na bore i mirise, do održavanja optimalne temperature tijela. Merino može smiriti neugodne simptome ekcema. I naravno, to je prirodno obnovljivi resurs. Ukratko, volimo ga, " navedeno je na stranici brenda Wool&.

Ideja je bila da 50 žena dobije besplatno haljinu Rowena Swing i nosi je 100 zaredom. Od njih, 13 žena je održalo izazov do kraja.

"Željeli smo čuti rezultate. Osobito nas je jedna klijentica zapanjila svojom objavom na kraju izazova čija će nas svjedočanstva motivirati godinama. Svatko je otišao u izazov s različitim motivacijama. Ginny je tražila jednostavnost, osobito jer često putuje. Kjerste je htjela novi, svježiji izgled. Nancy je već bila navikla na ideju da ima manje stvari, ali kvalitetnijih koje traju dulje. Posjedovala je Burberry kišni ogrtač koji je trajao dvadeset godina i nikad nije izašao iz stila. Za druge, to je bilo njihovo prvo sudjelovanje u izazovu."

Foto: Wool& Foto: Wool&

Dvije žene su izjavile kako okollina zapravo i niej primijetila da su u istoj odjeći dan za danom. Druge su bile ugodno iznenađene udobnošću materijala i haljine koju su mogle nositi svaki dan, bez obzira na vremenske prilike i temperaturu.

"Nikada se tijekom nošenje ove haljine nisam osječala da mi je hladno ili vruće, rekla je Grace.

Nancy je izjavila da je u Rowena haljini uvijek izgledala dobro i primjereno odjevena gdje god da je išla.

Nakon 100 dana, haljina nije imala nikakve znakove nošenja, iznenađena je jedna od žena koja je sudjelovala u izazovu.

Haljinu nije bilo potrebno prati tijekom svih 100 uzastopnih dana nošenja, a jedna od sudionica samo je po potrebi prala dijelove haljine na koje joj se nešto izlilo. Neke su haljinu prale uobičajeno često kao i ostalu odjeću, a ni to joj nije naštetilo da se vide tragovi nošenja i pranja.

Stručnjaci tvrde da odjeu premo prečesto, češće nego je zaista i potrebno te time smanjujemo rok trajanja određenog komada odjeće i zagađujemo okoliš.

