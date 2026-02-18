Nije spavao čak osam dana pa otkrio kako mu je to utjecalo na tijelo i psihu

Postoji trud za dobru stvar, a postoji i guranje samog sebe preko svake granice, toliko daleko da vas osam neprospavanih noći u ime dobročinstva dovede na psihijatrijski odjel. To se dogodilo Tommyju Gravesu u ožujku 2021. godine, kada je kao 27-godišnji event menadžer i DJ pokušavao prikupiti novac za lokalnu udrugu za beskućnike. Počelo je s plemenitom idejom organizacije humanitarnog livestreaminga, u kojem su trebali sudjelovati glazbenici, glumci i izvođači. No, početno uzbuđenje brzo je preraslo u opsesiju. "Postajao sam sve uzbuđeniji oko projekta i neumorno sam radio na njemu. Što sam više radio, postajao sam sve više pod stresom, sve više ideja mi je padalo na pamet i sve teže sam mogao zaspati", prisjetio se Tommy, danas 32-godišnjak. Njegov mozak jednostavno se odbijao "isključiti", a jedna neprospavana noć pretvorila se u dvije, pa tri, sve dok nije potpuno izgubio pojam o vremenu i snu.

Kako su prolazili dani bez sna, njegove su ideje postajale sve ekstremnije, razrađenije i, kako bi neki rekli, deluzionalne. Skromni cilj prikupljanja sto funti u njegovoj se glavi do šestog dana bez sna pretvorio u megalomanski plan težak 66 milijuna funti. No, nije stao samo na novcu. U stanju potpune deprivacije sna, Tommy je bio uvjeren da je pronašao rješenja za najveće svjetske probleme. "Imao sam plan zaustaviti rasizam, seksizam, okončati ratove, izliječiti rak, sve te nevjerojatne stvari. Bio sam izuzetno koherentan, ali ništa što sam govorio nije imalo smisla", opisuje svoje stanje. Njegova obitelj, uvidjevši da se događa nešto vrlo ozbiljno, pozvala je hitnu pomoć koja ga je odvela u bolnicu.

Do trenutka kada je stigao u psihijatrijsku ustanovu, Tommy je potpuno izgubio doticaj sa stvarnošću. Bio je čvrsto uvjeren da se ne nalazi u bolnici, već u televizijskom studiju, kao glavni protagonist filma "Trumanov show". Vjerovao je da ga snimaju skrivene kamere, a da su liječnici i medicinske sestre zapravo glumci koji sudjeluju u globalnom reality spektaklu. Osjećao je obvezu da zabavi svoju publiku. "Izvodio sam performans za te kamere. Bilo je tu pjevanja, plesa, radio sam zvijezde, trčao po zidovima. U jednom trenutku sam čak preskočio medicinsku sestru", prisjeća se. Njegova deluzija bila je toliko snažna da je sarkastičan komentar jedne sestre, "ako tako nastaviš, dobit ćeš Oscara", shvatio doslovno i s oduševljenjem.

Liječnici su mu dijagnosticirali maničnu epizodu s psihozom, izravno uzrokovanu ekstremnim stresom i nedostatkom sna. U bolnici je proveo četiri tjedna, a prve sate sna nakon osam dana dobio je tek uz pomoć snažnih lijekova. Polako se "vraćao u stvarni svijet", ali oporavak je bio težak. "Kada su me otpustili, osjećao sam se tako tužno. Život mi je bio raznesen u komadiće. Bilo me je nevjerojatno sram", priznaje. Ključni trenutak bilo je upozorenje liječnika: "Rekao mi je da moram naučiti kako spavati ili riskiram da ponovno izgubim doticaj sa stvarnošću." Taj ga je strah natjerao da iz temelja promijeni svoj život i posveti se onome što ga je zamalo uništilo, snu.

Nova misija: 'Želim da odlazak u krevet na vrijeme postane cool'

To zastrašujuće iskustvo postalo je katalizator za potpunu transformaciju. Tommy je sljedećih nekoliko godina proveo učeći sve što je mogao o znanosti spavanja. Iskustvo ga je potaknulo da promijeni karijeru te je postao certificirani trener za spavanje (sleep coach). Danas drži radionice za tvrtke i zajednice, podučavajući ljude o vitalnoj važnosti sna za mentalno i fizičko zdravlje. Njegova je osobna misija, kako kaže, učiniti "odlazak u krevet na vrijeme cool", posebno izazivajući kulturu kasnih noćnih izlazaka vikendom koja je, prema njemu, norma u Ujedinjenom Kraljevstvu. "Završite u začaranom krugu iscrpljenosti, gdje se preko tjedna pokušavate oporaviti od vikenda, a onda vikendom sve ponovite", objašnjava.

Tommy danas živi prema strogoj rutini spavanja. Ima fiksno vrijeme odlaska u krevet i buđenja, kojeg se pridržava čak i vikendom, izbjegavajući tako ono što naziva "društvenim jet lagom". Njegov društveni život nije nestao, samo se prilagodio. "Izaći ću u podne i ostati vani do devet navečer. Zašto ne iskoristiti dan? Ne radi se o tome da se manje zabavljate, već da to činite u vrijeme koje vas neće iscrpiti", poručuje. Njegovi savjeti su praktični: izbjegavajte plavo svjetlo ekrana najmanje 90 minuta prije spavanja, bez mentalno zahtjevnih aktivnosti sat vremena prije i bez hrane tri sata prije odlaska u krevet. "Želim proširiti svijest o tome da je san povezan sa svakim velikim mentalnim zdravstvenim stanjem, bilo kao okidač ili kao faktor koji pogoršava simptome", zaključuje Tommy, nadajući se da će njegova priča poslužiti kao snažno upozorenje drugima.