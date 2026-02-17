Nutricionistica otkriva hranu za bolji orgazam: Ovo je jelovnik za najbolji seks u životu

Vjerojatno ste čuli da su kamenice afrodizijak, da čokolada pomaže u stvaranju raspoloženja i da će čili začiniti vaš seksualni život, ali je li zaista moguće prehranom doći do boljeg orgazma? Hrana vjerojatno nije prva stvar koja vam padne na pamet kad razmišljate o seksu, ali prema stručnjacima, ona zapravo utječe na velik dio biologije, od protoka krvi do hormona, što uopće omogućuje uzbuđenje. "Ne postoji hrana za trenutni vatromet", objašnjava nutricionistica Natalie Rouse, "ali svakako igra ulogu u libidu. Fiziološki, ono što jedemo utječe na naše seksualno blagostanje, od uzbuđenja do izvedbe, putem naših hormona, cirkulacije, razine energije i živčanog sustava."

To je zato što je libido jedna od prvih stvari koje nestaju kada smo pod stresom, umorni i iscrpljeni. Konzumiranje hrane bogate nitratima i zdravim mastima može pomoći u potpori cirkulacije, koja je ključna za uzbuđenje, dok su cink i magnezij presudni za proizvodnju spolnih hormona i održavanje stabilne razine šećera u krvi, što može utjecati na raspoloženje i želju. Kada su ti sustavi dobro podržani, mozak i tijelo se opuštaju, stavljajući nas u bolji položaj za doživljavanje želje i zadovoljstva.

Vođenje zdravog načina života, u kojem ne ograničavate hranu i ne izlažete tijelo nepotrebnom stresu, može imati velik utjecaj, ne samo podizanjem samopouzdanja i razine energije, već i podržavanjem cirkulacije i poticanjem spolnih hormona. Unatoč onome što možemo čuti oko Valentinova, kada PR timovi i reklamne agencije daju sve od sebe da vas uvjere kako je sve, od kamenica do čokolade, odgovor na vaš nedostatak seksualnog nagona, libido nije vođen pojedinačnim namirnicama. Umjesto toga, na njega utječe cjelokupno zdravlje, piše Daily Mail. Stoga, rješavanje bilo kakvih nutritivnih nedostataka i konzumiranje hrane koja poboljšava energiju, stabilizira šećer u krvi i podržava opuštanje može pomoći u jačanju uzbuđenja i proizvodnji spolnih hormona.

Međutim, to ne znači da afrodizijaci ne postoje. "Definitivno postoje određeni rituali, a time i određene namirnice, koje povezujemo sa seksom. Svi smo neurološki povezani i moguće je reprogramirati mozak da razmišlja na određeni način. Ako ste opušteni, svjetla su prigušena i svaki put prije seksa jedete čokoladu, onda će čokolada vjerojatno postati svojevrsni afrodizijak", objašnjava Rouse. Kamenice su vjerojatno najpoznatiji afrodizijak svih vremena, a Rouse kaže da postoji i nutritivno obrazloženje koje to podupire. Izuzetno su bogate cinkom, koji podržava proizvodnju spolnih hormona poput testosterona, što ga čini ključnim mineralom za uzbuđenje. Dakle, iako jedenje kamenice neće biti trenutni okidač, one podržavaju temeljnu fiziologiju povezanu s libidom.

Čokolada se također povezuje sa željom, ali iz malo drugačijeg razloga. Sadrži spojeve koji pojačavaju dopamin i serotonin, posrednike kreativnosti i libida, što objašnjava zašto konzumacija čokolade može trenutačno podići raspoloženje. Međutim, jedan od najčešće zanemarenih uzroka niskog libida jest jednostavno nedovoljan unos hrane. "Kronično restriktivne dijete i stres su najgori. Libido je toliko povezan s time kako se osjećamo u vlastitom tijelu, osjećamo li se sigurno ili pod stresom, a čak i kad su sve te stvari podržane, potrebna nam je energija da bismo išli do kraja", kaže nutricionistica. Dodala je da su ugljikohidrati odlični za stabilizaciju šećera u krvi i podršku dostupnosti energije, ali ih treba kombinirati s proteinima i vlaknima kako bi se izbjegli nagli skokovi, što izravno utječe na ponašanje hormona.

Nutricionistica predlaže i konkretan jelovnik koji bi mogao pomoći. Kao predjelo preporučuje salatu od cikle, nara i kozjeg sira, za glavno jelo divlji losos s rajčicama i maslinama, a za desert kolač od tamne čokolade s miješanim bobičastim voćem. Naime, prehrana bogata životinjskim proizvodima može osigurati više od polovice potreba za kreatinom, dok tijelo proizvodi ostatak. Crveno meso je također dobar izvor selena, koji je muškarcima potreban za proizvodnju testosterona. Losos je, s druge strane, odličan izbor, posebno za žene, jer je bogat vitaminom B12 i omega-3 masnim kiselinama koje su povezane sa zdravim protokom krvi, jednim od ključnih fizičkih temelja seksualne izvedbe.

Postoje i neke namirnice koje ne dobivaju zasluženu pažnju, a često je sve u kombinacijama. Primjerice, nutricionistica predlaže kombiniranje bobičastog voća i čokolade za dozu flavonoida, za koje se pokazalo da smanjuju rizik od erektilne disfunkcije. "Lubenica je još jedan zanemareni afrodizijak", kaže Rouse. To je zato što sadrži L-citrulin, koji može pomoći u povećanju dušikovog oksida koji podržava opuštanje krvnih žila i cirkulaciju, što čini temelj seksualnog odgovora. Cikla je također bogata nitratima, dok lisnato zeleno povrće može pomoći s energijom i željom. Korijen mace, koji se dugo koristi u peruanskim kulturama za poboljšanje seksualnog nagona, može pomoći u podršci cjelokupnom seksualnom i reproduktivnom zdravlju.

Dakle, iako ne postoji čarobni metak za trenutnu kemiju, Rouse kaže da je moguće prehranom doći do boljeg orgazma. Samo je više riječ o stvaranju uvjeta za želju tijekom vremena, nego o očekivanju da će jedna kamenica riješiti sve.