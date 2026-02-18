Naši Portali
mljac!

RECEPT DANA Snickers torta koja će oduševiti baš sve: Čokolada, kikiriki i karamel u savršenom spoju

@ankica_torte_i_kolaci
VL
Autor
Ana Hajduk
18.02.2026.
u 09:30

Ovo je torta koja izgleda raskošno, a okusom podsjeća na omiljenu čokoladicu. Teško joj je odoljeti, a još teže stati na samo jednom komadu.

Ako volite kombinaciju čokolade, kikirikija i karamela, ova torta je čista fantazija na tanjuru. Inspirirana legendarnom Snickers čokoladicom, osvaja bogatim biskvitom, svilenkastom kremom i neodoljivim ganacheom. Idealna je za rođendane, proslave ili trenutke kada jednostavno želite desert koji će izazvati oduševljenje već na prvi zalogaj. Recept je podijelila food blogerica @ankica_torte_i_kolaci. Uživajte! 

Biskvit (kalup Ø 26 cm):

  • 5 jaja
  • 250 g šećera
  • 1 dl ulja
  • 1 dl mlijeka
  • 250 g brašna
  • 1 prašak za pecivo
  • 2 pune žlice kakaa
  • 50 g kikirikija (krupnije mljevenog)

Priprema: Jaja i šećer miksajte dok ne dobijete svijetlu, pjenastu smjesu. Uz lagano miješanje dodajte ulje i mlijeko. Na kraju umiješajte brašno, prašak za pecivo, kakao i mljeveni kikiriki. Smjesu ulijte u kalup obložen papirom za pečenje i pecite na 170 °C oko 35 minuta. Pečenost provjerite čačkalicom. Ostavite biskvit da se potpuno ohladi, pa ga prerežite na tri kore.

Krema: 

  • 1 l mlijeka
  • 11 žlica šećera
  • 2 pudinga od vanilije
  • 2 pudinga od karamele
  • 1 žlica gustina
  • 200 g maslaca (ili margarina)
  • 3 žlice maslaca od kikirikija
  • 1 vrećica šlag-hita

Priprema: Skuhajte kremu od mlijeka, šećera, gustina i pudinga. Ostavite da se potpuno ohladi. Maslac izradite mikserom dok ne postane pjenast, pa ga dodajte u ohlađenu kremu. Umiješajte šlag-hit i dobro izmiksajte. Na kraju dodajte maslac od kikirikija i lagano sjedinite.

Dodatno: 

  • 3 Snickers čokoladice (narezane)
  • 80 g sjeckanog kikirikija
  • 5 žlica Nutelle

Ganache:

  • 150 g čokolade za kuhanje
  • 150 ml slatkog vrhnja

Priprema: Slatko vrhnje zagrijte do vrenja, maknite s vatre i dodajte nasjeckanu čokoladu. Miješajte dok ne dobijete glatku, sjajnu smjesu. Na prvu koru nanesite tanki sloj Nutelle. Pospite sjeckanim kikirikijem i dodajte komadiće Snickersa. Prekrijte dijelom kreme. Postupak ponavljajte dok ne potrošite kore i nadjev. Završite slojem kreme i tortu stavite na hlađenje. Kada se dobro ohladi, prelijte ganacheom. Prije ganachea možete zadnji sloj kreme premazati karamelom za još bogatiji okus. Dekorirajte po želji – dodatnim kikirikijem, čokoladicama ili čokoladnim mrvicama.
Ključne riječi
Snickers torta recept dana recept

Komentara 1

Pogledaj Sve
MO
montello
09:46 18.02.2026.

fina torta

