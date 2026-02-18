RECEPT DANA Snickers torta koja će oduševiti baš sve: Čokolada, kikiriki i karamel u savršenom spoju

Ako volite kombinaciju čokolade, kikirikija i karamela, ova torta je čista fantazija na tanjuru. Inspirirana legendarnom Snickers čokoladicom, osvaja bogatim biskvitom, svilenkastom kremom i neodoljivim ganacheom. Idealna je za rođendane, proslave ili trenutke kada jednostavno želite desert koji će izazvati oduševljenje već na prvi zalogaj. Recept je podijelila food blogerica @ankica_torte_i_kolaci. Uživajte!
Biskvit (kalup Ø 26 cm):
- 5 jaja
- 250 g šećera
- 1 dl ulja
- 1 dl mlijeka
- 250 g brašna
- 1 prašak za pecivo
- 2 pune žlice kakaa
- 50 g kikirikija (krupnije mljevenog)
Priprema: Jaja i šećer miksajte dok ne dobijete svijetlu, pjenastu smjesu. Uz lagano miješanje dodajte ulje i mlijeko. Na kraju umiješajte brašno, prašak za pecivo, kakao i mljeveni kikiriki. Smjesu ulijte u kalup obložen papirom za pečenje i pecite na 170 °C oko 35 minuta. Pečenost provjerite čačkalicom. Ostavite biskvit da se potpuno ohladi, pa ga prerežite na tri kore.
Krema:
- 1 l mlijeka
- 11 žlica šećera
- 2 pudinga od vanilije
- 2 pudinga od karamele
- 1 žlica gustina
- 200 g maslaca (ili margarina)
- 3 žlice maslaca od kikirikija
- 1 vrećica šlag-hita
Priprema: Skuhajte kremu od mlijeka, šećera, gustina i pudinga. Ostavite da se potpuno ohladi. Maslac izradite mikserom dok ne postane pjenast, pa ga dodajte u ohlađenu kremu. Umiješajte šlag-hit i dobro izmiksajte. Na kraju dodajte maslac od kikirikija i lagano sjedinite.
Dodatno:
- 3 Snickers čokoladice (narezane)
- 80 g sjeckanog kikirikija
- 5 žlica Nutelle
Ganache:
- 150 g čokolade za kuhanje
- 150 ml slatkog vrhnja
Priprema: Slatko vrhnje zagrijte do vrenja, maknite s vatre i dodajte nasjeckanu čokoladu. Miješajte dok ne dobijete glatku, sjajnu smjesu. Na prvu koru nanesite tanki sloj Nutelle. Pospite sjeckanim kikirikijem i dodajte komadiće Snickersa. Prekrijte dijelom kreme. Postupak ponavljajte dok ne potrošite kore i nadjev. Završite slojem kreme i tortu stavite na hlađenje. Kada se dobro ohladi, prelijte ganacheom. Prije ganachea možete zadnji sloj kreme premazati karamelom za još bogatiji okus. Dekorirajte po želji – dodatnim kikirikijem, čokoladicama ili čokoladnim mrvicama.
