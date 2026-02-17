Uselila se u kuću iz 70-ih i ostala iznenađena onim što je pronašla u kupaonici: 'Dobila si na lotu!'

Kupnja kuće često donosi više od novih zidova i adrese jer ponekad skriva i neočekivane priče iz prošlosti. Posebno su intrigantne nekretnine iz prošlog stoljeća, koje iza renoviranih fasada mogu čuvati stare predmete, tajne prostorije ili zaboravljene uspomene bivših vlasnika.

Novoizgrađene kuće mogu imati manjak karaktera koji mnogi pronalaze u starijim nekretninama, a dašak povijesti može dati poseban šarm i toplinu. Angelina Schott to je shvatila kada se uselila u zgradu iz 1970-ih. Iako je od njezina projektiranja prošlo tek 50 godina, neki detalji u njoj bude snažan osjećaj nostalgije. U TikTok videu, Angelina je govorila o useljenju u svoj novi dom u San Diegu u SAD-u. Ubrzo nakon što je obišla prostor, jedan je detalj posebno privukao njezinu pozornost. "Upravo sam se uselila u stan koji nije renoviran od 70-ih. Ušla sam u svoju staromodnu kupaonicu, upalila svjetla i pomislila: 'U redu, ako je to prekidač za svjetlo, čemu onda služe svi ostali?'. Počela sam istraživati", rekla je u videu. Schott je zatim podigla jedan prekidač u kupaonici i upalila crveno svjetlo u kadi, piše Mirror.

"Ovaj stan me i dalje iznenađuje", napisala je u opisu videa. Više od 217 tisuća ljudi lajkalo je kratki isječak otkako je objavljen, a mnogi su napisali svoje mišljenje o kupaonici u odjeljku za komentare. "To je lampa za grijanje i tako je želim!", napisala je jedna osoba. "To je lampa za grijanje da vam ne bude hladno pod tušem", dodala je druga. Drugi su poticali Schott da ne renovira retro kupaonicu. "Nemoj ništa mijenjati na toj kupaonici!", savjetovao je korisnik. "Dobila si na lotu!", napisao je drugi.

Šezdesetih i sedamdesetih godina prošlog stoljeća u domu je bio popularan trend modernih, električnih pogodnosti. Grijaće lampe, često u kombinaciji s ventilatorima i svjetlima u jednom uređaju, predstavljale su tada moderan dodatak i unapređenje kupaonica. Zašto su ih ljudi ugrađivali? Prije svega, izlazak iz kade ili tuša u hladnu kupaonicu je neugodan. Lampe za grijanje nudile su trenutačno toplinu, čineći iskustvo mnogo ugodnijim.

Drugo, služile su kao dodatni izvor grijanja bez potrebe da se troši velika količina energije za zagrijavanje cijelog doma. Sustavi centralnog grijanja bili su manje učinkoviti ili manje uobičajeni u nekim domovima 70-ih godina, posebno u kupaonicama, koje su obično manje i hladnije. Da bi se riješio ovaj problem, praktične žarulje pružale su brzu, lokaliziranu toplinu točno tamo gdje je ljudima bila potrebna nakon kupanja ili tuširanja.