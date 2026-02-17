Nije znao da je doživio moždani udar: Imao je samo jedan rijedak simptom koji pogađa manje od 1% ljudi

Moždani udar jedno je od najtežih i najopasnijih hitnih stanja u medicini, a nastaje kada se prekine dotok krvi u dio mozga ili kada dođe do pucanja krvne žile. Bez kisika i hranjivih tvari, moždane stanice počinju odumirati već nakon nekoliko minuta, zbog čega je brza reakcija presudna. Iako se najčešće povezuje s iznenadnom slabošću jedne strane tijela, poremećajem govora ili oduzetošću lica, simptomi ponekad mogu biti suptilni i atipični, što otežava njihovo prepoznavanje i odgađa odlazak liječniku.

Gordon Robb (63) je bio u svom vrtu kada je doživio moždani udar. No, to je doznao tek sljedećeg dana kada je otišao na hitnu. Škot nije iskusio nijedan od karakterističnih znakova moždanog udara u rujnu prošle godine, već je umjesto toga iskusio simptom koji pogađa samo jedan posto oboljelih, a to je da je izgubio je sposobnost čitanja. "Bio sam u vrtu gdje sam želio popiti šalicu čaja, poslušati glazbu i provjeriti e-poštu na mobitelu. Izgledalo je kao da je na stranom jeziku. Mogao sam jasno vidjeti e-mailove i od koga su, ali riječi mi nisu ništa značile. Samo sam pretpostavio da sam umoran jer sam prethodne noći bio budan do kasno. Znao sam neke od klasičnih znakova moždanog udara poput slabosti lica, nemogućnosti podizanja ruku ili problema s govorom, ali nisam imao ništa od toga", objasnio je 63-godišnjak.

Robb nije znao da je imao krvarenje u mozgu, a nije htio potražiti hitnu pomoć jer nije iskusio nijedan od uobičajenih simptoma povezanih s moždanim udarima, piše Daily Mail. "Kada su mi prijatelji te večeri slali poruke o natjecanju u golfu, a ja nisam mogao vidjeti poruke, tada sam jednostavno otišao rano spavati" rekao je. Sljedećeg dana, nakon što nije mogao pročitati upute na bankomatu, odlučio je posjetiti svog liječnika opće prakse. No, njegova rođakinja, čiji je suprug umro od iznenadnog moždanog udara samo tri tjedna ranije, došla je do njegove kuće te je inzistirala da ga odveze na hitnu gdje se ispostavilo da je imao hemoragijski moždani udar.

Glavni simptomi moždanog udara mogu se zapamtiti s pomoću akronima FAST: face (lice) - spuštena jedna strana lica ili nemogućnost osmijeha, arms (ruke) - slabost ili nemogućnost podizanja jedne ruke, speech (govor) - nerazgovijetan ili iskrivljen govor i time (vrijeme) - potrebno je odmah nazvati hitnu pomoć. No, drugi manje poznati simptomi na koje treba paziti su zamagljen vid ili gubitak vida na jednom ili oba oka, jaka glavobolja i osjećaj mučnine ili povraćanje. Najčešći uzrok su masne naslage ili krvni ugrušak koji blokira arterije koje opskrbljuju mozak, što je poznato kao ishemijski moždani udar.

To se događa zbog kardiovaskularnih bolesti, kada se krvne žile s vremenom suze ili blokiraju plakovima. Oni su napravljeni od kolesterola, kalcija i drugih tvari koje se nakupljaju u stijenkama arterija u procesu poznatom kao ateroskleroza. Druga vrsta su hemoragijski moždani udari koji se javljaju kada krvna žila pukne u mozgu i počne curiti u mozak. Stručnjaci su rekli da teškoće u prepoznavanju pisanih riječi same po sebi, bez ikakvih drugih simptoma, pogađaju manje od jedan posto ljudi u trenutku moždanog udara.

"Nevjerojatno sam sretan i, iskreno, osjećao sam se kao varalica na odjelu za moždani udar jer nisam bio nimalo drugačiji nego inače, osim što odjednom nisam mogao čitati riječi. To samo pokazuje važnost obraćanja pozornosti na neobične simptome, čak i na one za koje ste niste prije čuli. Da nisam otišao u bolnicu i brzo dobio liječenje, mogao sam hodati okolo s tempiranom bombom u glavi", objasnio je Robb. Njegovi se simptomi poboljšavaju, iako mu sada treba dulje vremena za čitanje u usporedbi s vremenom prije moždanog udara, a povremeno ne može pronaći pravu riječ tijekom razgovora.

"Slabost lica, ruke ili noge i problemi s govorom dobro su poznati znakovi da vi ili vaša voljena osoba možda imate moždani udar, ali postoje i neki manje poznati simptomi poput nemogućnosti prepoznavanja pisane riječi. Ako imate simptom za koji osjećate da nije u redu, koliko god bio čudan ili neuobičajen, zaista je važno potražiti pomoć. Svaka minuta je važna ako biste mogli imati moždani udar ili neko drugo hitno medicinsko stanje", objasnila je dr. Sonya Babu-Narayan, klinička direktorica Britanske zaklade za srce.