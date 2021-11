Nevjerojatna make up transformacija ili? Influencerica izgleda kao druga osoba, a korisnici su sumnjičavi

Nedavno je američka influencerica Chloe Fountain na svom TikTok TikTok profilu chloefountainn objavila video koji je zbog njene nevjerojatne make up transformacije brzo postao viralan, no neki su na društvenim mrežama bili sumnjičavi, pitajući se je li u prvom i drugom kadru uistinu ista osoba ili je možda riječ o mami i kćerki.

Svoj je video Fountain nazvala "Moć šminke", a u njemu je napisala i "Da, to sam stvarno ja, koliko puta to moram ponoviti?!"

U prvom je kadru prikazano naborano lice žene koja je očito u srednjim godinama, a u drugom se Fountain pokazala s punim make upom, nakon navodne transformacije - i izgleda kao potpuno druga osoba.

Tako je drastično promijenila svoje lice, tvrdi, koristeći šminku i ljepljivu traku s kojom je navodno uklonila višak kože, a njen je video šokirao mnoge koji su od nje tražili i da snimi cijelu preobrazbu, no to još nije napravila, prenosi The Sun.

- Kako ste se riješili podbratka? - pitala je jedna pratiteljica, a Fountain joj je odgovorila da je za to zaslužna ljepljiva traka.

Ipak, neke korisnike nije bilo lako u to uvjeriti, pa su komentirali da su u videu 'očito mama i kći'.

- Ne, ne vjerujem da je moguće toliko promijeniti izgled, oprosti... - napisali su drugi, iako oni koji su si dali zadatak dobro proučiti crte lice kažu da je doista riječ o jednoj osobi.

