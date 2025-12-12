Neurolog otkrio koje tri navike ne prakticira zimi: Jedna bi vas mogla iznenaditi

Mnoge svakodnevne navike koje činimo gotovo automatski mogu biti štetne za naše zdravlje, a često toga nismo ni svjesni. Od sitnih odluka poput prehrambenih izbora do načina na koji se ponašamo zimi ili u kućanstvu, neke rutine mogu dugoročno imati negativan utjecaj. Zato je neurolog otkrio tri stvari koje nikada ne bi učinio ove zime, a jedna od njih će vas iznenaditi.

U novom videu objavljenom na TikToku, neurolog iz Michigana dr. Baibing Chen, koji se na društvenim mrežama predstavlja kao dr. Bing, otkrio je svojim gledateljima ključne informacije. Naime, rekao je da je prva stvar koju izbjegava zimi korištenje grijalica bez posebne pozornosti te je upozorio da morate biti svjesni opasnosti koje taj uređaj može predstavljati, piše Daily Mail. "Grijalice su jedan od vodećih uzroka požara u kućama zimi, a u slabo prozračenim prostorima, posebno neprozračenim, grijalice mogu uzrokovati nakupljanje ugljičnog monoksida koji vašem mozgu oduzima kisik", objasnio je dr. Chen. Trovanje ugljičnim monoksidom događa se kada udišete pare koje sadrže ugljični monoksid, objasnili su iz Cleveland Clinic. On se često oslobađa iz stvari poput roštilja, lampiona i motora automobila.

"Svake godine viđam trovanje ugljičnim monoksidom, a čak i blaga izloženost može uzrokovati glavobolje, zbunjenost ili probleme s pamćenjem, a teška izloženost može dovesti do ozljede mozga ili čak smrti", upozorio je liječnik. Sljedeće na popisu dr. Chena bilo je nikada ne ignorirati činjenicu da kraći dnevni sati mogu negativno utjecati na raspoloženje. "Kraći dnevni sati tijekom zime mogu sniziti razinu serotonina i melatonina, što može utjecati na raspoloženje, fokus i san", objasnio je.

Rekao je da to može uzrokovati nešto što se naziva "sezonski afektivni poremećaj", vrstu depresije koja se često javlja s promjenom godišnjih doba. "No, postoje stvari koje možete učiniti da biste se suprotstavili tome, poput redovitog vježbanja i izlaska van tijekom dnevnog svjetla", rekao je te je dodao da te stvari mogu pomoći u resetiranju unutarnjeg sata vašeg tijela. I na kraju, dr. Chen je rekao da nikada ne bi započeo jednu zimsku aktivnost bez prethodnog zagrijavanja i istezanja.

"Hladno vrijeme vara vaš mozak da misli da ne radite toliko naporno koliko radite jer vam nije toliko vruće ili se ne znojite toliko, ali ovo je opasno jer nešto tako jednostavno kao što je lopatanje snijega intenzivnije je nego što ljudi misle. Vidio sam ljude kako zbog toga imaju srčane i moždane udare. Stoga se uvijek sjetite istezanja i zagrijavanja barem pet do deset minuta i napravite pauzu svakih 15 do 20 minuta", savjetovao je dr. Chen.

Mnogi su se korisnici u komentarima složili s njegovim savjetima. "Moj kolega je umro u snu od srčanog udara nakon što je lopatom čistio snijeg", napisao je jedan korisnik. "Nemojte lopatati snijeg nakon 65. godine, nego platite nekom da to obavi", savjetovao je drugi. "Kao električar, opasnosti od grijalica ne smiju se podcijeniti. Budite oprezni!", zaključio je treći.