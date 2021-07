Nekada mjesto ribara i težaka i danas odiše ugođajem klapske pjesme

Područje Omiša okićeno je nizom bisera, a najljepši od njih je Pisak. Nekoć ribarsko i poljoprivredno selo još uvijek odiše ugođajem iz dalmatinskih klapskih pjesama. Cesta od magistrale uska je i strma, ali nema “priše” i živciranja, pomalo, i evo nas u bajkovitoj uvali.

Idealno za bijeg iz grada

Ispred nas lučica, barke se ljuljuškaju, djeca skaču u more s mula, a većina ljudi koje vidimo su u kupaćim kostimima. Ništa čudno, plaža je usred mjesta, a tu su i dućan, kafić i oba restorana. Pisak se smjestio na strmini, sve je usko i blizu, što pridonosi opuštenoj atmosferi. Idealno mjesto za bijeg od gradske užurbanosti.

– Prvi dan smo parkirali automobil, u njega ćemo sjesti tek kada pođemo doma. Sve imamo ovdje. Baš mi se zato i sviđa. Mir, tišina, ne brinemo se za djecu, slobodno se igraju i kupaju – kaže nam Slovakinja koja je sa suprugom i dvoje male djece u Pisku već nekoliko dana.

Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL Ovog ljeta gostiju ima, ali ne i gužvi

Mjesto ima supermarket, malu tržnicu sa svježim voćem, povrćem i tek ulovljenom svježom ribom. Turista ima, gužvi nema.

– Nema prometa, jedva da je malo bolje nego lani – požalio se Anton koji u lučici iznajmljuje kajake (50 kn za sat), SUP-ove (50 kn za sat), bicikle (120 kn za dan) i ostale rekvizite za adrenalinske sportove.

– Ako nađete igdje u Dalmaciji jeftinije, javite mi – poručuje Anton.

U mjestu zimi živi tek 50-ak ljudi, ljeti ih je 10 puta više i većina se bavi turizmom. Pisak je mali, nema hotela, kampova ni nautičku luku, a da se ponuda ne bi svela samo na sobe i apartmane, pobrinulo se nekoliko privatnih poduzetnika u zaseoku Kuzmanići koji su na svojim starinama izgradili luksuzne vile s bazenima.

Ivana i Joško Kuzmanić od njegove su djedovine napravili dvije vile za luksuzni odmor, od kojih je jedna od rijetkih vila na omiškoj rivijeri koja je okićena s čak pet zvjezdica!

Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL Ivana Kuzmanić na bazenu jedne od svojih vila s pet zvjezdica

– Gotovo sve kuće u Pisku su za odmor. Iznimka je ovaj naš zaselak Kuzmanići, tu se osim nas i gospođe Sandre Kuzmanić, nitko ne bavi turizmom. Ovaj dio Piska je mali raj na zemlji. Tu su samo domaći ljudi, nema gužve, nema prometa, tiho je i naši gosti zaista uživaju u miru i tišini – govori gospođa Ivana dok se na terasi, između dvije vile za iznajmljivanje, osvježavamo hladnim pićem i uživamo u pogledu “za milijun dolara”.

Tu su živjeli i naši stari

Joško nam otkriva kako su prvi zapisi o Kuzmanićima još iz 1664. godine i na ovom kamenu je odraslo sigurno 5-6 generacija.

– Mi smo ostali tu, gdje su živjeli naši stari. Kuću, 300 godina staru, adaptirali smo u dvije superluksuzne vile za odmor. Napravili smo ono što drugi nemaju. Jedna kuća ima 170 kvadrata i samo dvije sobe. Imamo najveću VIP sobu u ovom kraju – kaže nam Joško.

U obje vile su gosti pa im nismo smetali, ali fotografije pokazuju da se na ničemu nije štedjelo. Vile su opremljene luksuznim namještajem i svim uređajima koje jednom suvremenom domaćinstvu treba. Njihovi gosti zaista uživaju. Kupaju se u privatnom bazenu koji postoji samo zbog njih, a cijela vila okružena je maslinikom. Kuzmanići iznimno drže do tradicije pa proizvode svoje maslinovo ulje i rade svoje vino. U planu je u prizemlju napraviti privatan vinski podrum, na raspolaganju samo njihovim gostima.

Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL Mještani su ponosni na tradiciju i ostavštinu predaka kada su ovdje živjeli ribari

Inače, goste dočekuju najboljim hrvatskim proizvodima u hladnjaku, bočicom maslinovog ulja iz njihova maslinika i litrom domaćeg vina. Njihovi gosti uglavnom su parovi ili obitelji s jednim djetetom. Dolaze Slovaci, Česi, Nijemci, Norvežani... Goste su imali i u lockdownu.

– Imali smo digitalne nomade cijele zime. U jednoj kući imali smo kanadsku obitelj s troje djece. Roditelji su radili, a djeca pratila nastavu online. U drugoj kući bili su momak i cura, također Kanađani. Imali smo i obitelj iz New Yorka. Žena je bila šokirana kada je primijetila da je na stablu izrastao plod šipka. Ponudila sam joj da ga ubere i ona je prvi put u životu ubrala voćku s drveta i to ovdje kod nas u Pisku! – govori nam gospođa Ivana.

Voće i povrće koje uzgajaju na raspolaganju je njihovim gostima koji na društvenim mrežama objavljuju slike iz Piska i mjesecima nakon što su se vratili kući.

UKUPNA OCJENA 89 Gostoljubivost i susretljivost domaćina 10 Čistoća i urednost mjesta 10 Plaže 9 Raznolikost smještaja 8 Kvaliteta ugostiteljske ponude 8 Sadržaji za djecu 9 Kulturni sadržaji 8 Opskrbljenost 8 Autohtonost 10 Opći dojam 9

Osvježenje iz snova nude Radmanove mlinice

Omiš je od Piska udaljen tek 16 kilometara, a u Omišu nema te aktivnosti u moru, rijeci, zraku i planinama koja nije dostupna. Tako su penjanje po omiškim stijenama, rafting, kanjoning i ostale radosti koje zaljubljenicima u aktivan odmor pruža Cetina, na dohvat ruke. Izletište Radmanove mlinice, također uz Cetinu, nudi osvježenje tijekom ljetnih vrućina i rado ga posjećuju brojni turisti s Omiške rivijere.

Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL Omiš

Zipline je jedan od novijih dodataka u turističkoj ponudi Omiša. “Tijekom trosatne zipline avanture na uistinu jedinstven način iskusit ćete prekrasni kanjon rijeke Cetine” reklamiraju turističke agencije. Za one najhrabrije koji ne zaziru od tri sata jurnjave na dva kilometra dugim žicama od kojih se neke nalaze na visini većoj od 100 metara, zaista doživljaj za pamćenje.

A za one željne malo mirnije zabave, Omiško kulturno ljeto započinje u nedjelju. Centar za kulturu Omiš pripremio je bogat program koji traje do zadnjeg dana kolovoza, na programu su brojne kazališne predstave, koncerti i izložbe. U nedjelju, 18. srpnja na programu je drama “Gastarbajterska bajka” Gradskog kazališta Mali princ, a u utorak 20. srpnja “Djeca našeg vremena” u izvedbi Playdrame. U četvrtak, 22. srpnja koncert Terezije Kusanović i prijatelja, dan poslije otvaranje je izložbe Ane Tomasović. Do kraja ljeta još je pregršt zanimljivih sadržaja.