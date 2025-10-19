Naši Portali
budite oprezni!

Stručnjak upozorio: Ova tri uređaja nikada ne biste smjeli uključiti u produžni kabel

19.10.2025.
u 12:39

"Ova tri uređaja troše ogromne količine struje, daleko više nego što većina produžnih kablova može sigurno podnijeti", rekao je stručnjak

Produžni kabel jedan je od najčešće korištenih električnih dodataka u domaćinstvu. Omogućuje nam da uređaje smjestimo dalje od zidnih utičnica i istovremeno napajamo više aparata, što ga čini praktičnim i nezamjenjivim u mnogim situacijama. No, unatoč svojoj korisnosti, važno je znati kako ga sigurno koristiti. Stručnjaci za elektriku izdali su oštro upozorenje o opasnostima spajanja određenih uređaja na produžne kablove.

Charanjit Mannu, direktor tvrtke Elec Training, istaknuo je kuhala za vodu, grijalice i tostere kao najvažnije uređaje koji se nikada ne smiju spajati na produžne kablove, već uvijek izravno u zidnu utičnicu. "Ova tri uređaja troše ogromne količine struje, daleko više nego što većina produžnih kablova može sigurno podnijeti. Tipično kuhalo za vodu koristi oko 3000 vata, električni grijači mogu koristiti 3000 vata ili više, a tosteri obično koriste 800-1500 vata", objasnio je Mannu. Rizik leži u činjenici da uređaji velike snage mogu uzrokovati pregrijavanje produžnih kabela. Budući da su ti kabeli obično obloženi plastikom, to bi potencijalno moglo dovesti do topljenja i paljenja okolnih materijala.

"Statistika je alarmantna, prisustvujemo brojnim pozivima gdje su produžni kabeli uzrokovali požare jednostavno zato što ljudi ne razumiju koji su uređaji prejaki za njih. Vidio sam slučajeve u kojima su ljudi imali kuhalo za vodu, mikrovalnu pećnicu i toster, sve spojeno na jedan produžni kabel u svojoj kuhinji. To stvara ekstremnu opasnost od požara jer kombinirana snaga daleko premašuje ono što bilo koji kućni produžni kabel može sigurno podnijeti", upozorio je Mannu.

Produžni kablovi s niskom cijenom i bez robne marke također mogu povećati rizik od sigurnosnih opasnosti, a stručnjak je pozvao ljude da pregledaju svoje kabele da bi utvrdili imaju li ispravne sigurnosne oznake i osigurače. Pojasnio je da jeftini, neoznačeni artikli često nemaju osnovne sigurnosne značajke što ih može učiniti znatno opasnijima za korištenje.

"Mnogi ljudi ne shvaćaju da je vrsta produžnog kabela izuzetno važna. Višenamjenski adapteri u obliku kocke posebno su rizični jer nemaju zaštitu od preopterećenja", upozorio je stručnjak. Također je važno redovito pregledavati produžne kabele na znakove trošenja, oštećenja ili kvarova. To može uključivati ​​​​istrošene kabele, tragove paljenja i labave spojeve.

