Ne čekajte sunce: Ova tri ključna posla u vrtu možete obaviti po kišnom vremenu

Mnogi ljubitelji vrtlarstva skloni su svoje poslove ostavljati za sunčane dane, dok kišne obično vide kao priliku za odmor. Ipak, kiša ne mora uvijek značiti pauzu od vrtnih aktivnosti. Naprotiv, određeni poslovi u vrtu mogu se obaviti upravo tada, a kišne kapi mogu čak olakšati posao i donijeti bolje rezultate. Stručnjak Ish, na TikToku poznat pod imenom "Gardening With Ish", objavio je video u kojem je otkrio aktivnosti kojima se možete baviti tijekom pljuska, piše Mirror.

"Upravo kiša pomaže vrtu da buja! Evo nekoliko stvari koje možete raditi dok vrtlarite na kiši", objasnio je Ish. Objasnio je da kiša zapravo pomaže kod nekih zadataka, pa je odlučio pozabaviti se tim aktivnostima i pokazati što se može postići kada kiša pada kao iz kabla. Pokazao je javor, koji posjeduje u tegli, te je rekao da mu daje šaku hranjive smjese jednom ili dva puta godišnje, a kiša pomaže u zalijevanju biljke.

Još jedan posao koji možete obaviti za vrijeme pljuska je prihrana travnjaka, a Ish se našalio da je kiša zapravo besplatna voda. Također je istaknuo da će kišnica pomoći travi da raste jer kombinacija hranjive smjese i vlage čini čuda. Za vrijeme kiše spomenuo je i provjeru novo posijanih sjemenki te je naglasio važnost da se provjeri dobivaju li dovoljno vode na svom mjestu.

"Uživam u vrtlarenju tijekom kiše", "Zbog obilnih padalina sam morao odstraniti mnogo listova svojih biljaka jer su dobili crne mrlje, ali se nada da sada više neće padati kiša", "Moji javori su uvenuli", samo su neki od komentara ispod videa.