Vrtlarski stručnjak otkrio: Obavite ova 3 ključna zadatka da biste travnjak pripremili za zimu

Kao što se pripremamo za hladnije dane slojevima odjeće i toplijom hranom, tako i naš travnjak zahtijeva posebnu njegu prije nego što stignu zimske temperature. Pravilna priprema tijekom jeseni može napraviti veliku razliku jer će travnjak bolje podnijeti mraz, vlagu i niske temperature te dočekati proljeće zdrav i zelen.

Vrtlarski stručnjak Harry Bodell preporučio je tri ključna zadatka koja možete obaviti sada da biste održali svoj travnjak u vrhunskom stanju tijekom hladnijih mjeseci, piše Daily Express. Prvo na redu je prozračivanje travnjaka. Bez odgovarajućeg prozračivanja, travnjaci su izloženi zadržavanju vode i lošoj drenaži, što ih čini ranjivima na bolesti i zbijanje tla. Stručnjak je preporučio korištenje vrtnih vila ili specijaliziranog aeratora za stvaranje malih džepova koji će poticati protok zraka, vode i hranjivih tvari do korijena.

Zabodite vrtne vile u tlo na dubinu od oko 10-15 centimetara i ljuljajte ih naprijed-natrag. Ponovite postupak preko travnjaka da biste osigurali ravnomjerno prozračivanje i bolje zdravlje tla i tako spriječili nepotrebno nakupljanje vode. Kao drugi zadatak, Bodell je naveo podešavanje visine košnje. Naime, koš jedna uobičajena zabluda je da košnja treba potpuno prestati zimi. Iako se rast trave usporava, on ne prestaje u potpunosti.

Bodell je savjetovao da tijekom košnje u hladnijim mjesecima postavite kosilicu na najvišu razinu, odnosno na otprilike pet do šest centimetara. To pomaže održati travu zdravom bez nepotrebnog stresa, što je čini otpornijom na oštećenja od mraza. Na kraju, priprema travnjaka za zimu uključuje jačanje korijena primjenom zimskog gnojiva koje sadrži veće razine kalija. Za razliku od običnih gnojiva koja potiču rast vlati, zimska gnojiva su osmišljena da bi povećala otpornost travnjaka na mraz.